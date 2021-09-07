Türkiye'nin gururu olan sporcular memleketleri Of'ta coşkuyla karşılandı
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Türkiye'nin gururu olan sporcular memleketleri Of'ta coşkuyla karşılandı

Türkiye'nin gururu olan sporcular memleketleri Of'ta coşkuyla karşılandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde altın madalya kazanan ve üst üste ikinci kez Paralimpik Oyunları'nda şampiyonluk elde eden Abdullah Öztürk ile bronz madalya kazanan kardeşi Ali Öztürk, memleketi Of'ta coşkuyla karşılandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde altın madalya kazanan ve üst üste ikinci kez Paralimpik Oyunları'nda şampiyonluk elde eden Abdullah Öztürk ile bronz madalya kazanan kardeşi Ali Öztürk, memleketi Of'ta coşkuyla karşılandı.

Of Belediyesi önünde düzenlene karşılama törenine Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve vatandaşlar katıldı. Üstü açık otobüsten kendisini desteklemeye gelen insanlara seslenen Abdullah Öztürk, "2016'da şampiyon 2020'ye daha büyük hedeflerle hazırlandım. Tekrar şampiyon olmam gerekiyordu. Tokyo'da Ofumuzu en iyi şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. Orada Türk Bayrağı'nı dalgalandırdım ve İstiklal Marşımızı okuttum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk geldi. Bu benim için daha anlamlı oldu. Çok gururlu ve mutluyum. Olimpiyat altın madalyası Ofumuza hayırlı olsun" dedi.

Milli sporcuları tebrik eden Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, "İki Oflu sporcumuz çok büyük bir onur ve gurur yaşattı bizlere. Bütün Oflular adına kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. İki evladımızın ailesini ve hocalarını tebrik ediyorum. Sadece masa tenisinde değil bir çok branşta Of'tan şampiyonlar çıkacağına inanıyorum" diye konuştu.

Çok gururlu bir gün yaşadıklarını belirten Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek, "Değerli iki kardeşimiz, engelin bedenlerde değil zihinlerde olabileceğini bize tekrar hatırlattı. Kendileriyle çok gururlandık. İnşallah bize daha büyük mutluluklar yaşatırlar. Ben böyle değerli sporcular yetiştirdikleri için ailelerini kutluyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından milli sporculara Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Salim Salih Sarıalioğlu tarafından altın ve çiçek takdimi yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği karşılama töreni hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - TRABZON

Türkiye'nin gururu olan sporcular memleketleri Of'ta coşkuyla karşılandı
Türkiye'nin gururu olan sporcular memleketleri Of'ta coşkuyla karşılandı
Türkiye'nin gururu olan sporcular memleketleri Of'ta coşkuyla karşılandı
Türkiye'nin gururu olan sporcular memleketleri Of'ta coşkuyla karşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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