Türkiye'nin en büyük maden rezervi bulunmuştu, şimdi de doğalgaz bulundu - Haberler

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Türkiye'nin en büyük maden rezervi bulunmuştu, şimdi de doğalgaz bulundu

İhlas Haber Ajansı, Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Ekonomi
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Türkiye'nin en büyük maden rezervi bulunmuştu, şimdi de doğalgaz bulundu Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde Maden Tektik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından doğalgaz rezervi bulundu.

Türkiye'nin en büyük maden rezervi bulunmuştu, şimdi de doğalgaz bulundu

ELAZIĞ - Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde Maden Tektik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından doğalgaz rezervi bulundu.

Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan ve Türkiye tarihinin en büyük maden rezervinin bulunmasının ardından bu sefer de doğalgaz bulundu. Alacakaya ilçesine bağlı Çataklı köyünde MTA tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 600 metrelik sondajın ardından doğal gaz rezervi bulundu. Bölgede çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Türkiye'nin en büyük maden rezervi bulunmuştu, şimdi de doğalgaz bulundu

Türkiye'nin en büyük maden rezervi bulunmuştu, şimdi de doğalgaz bulundu

Türkiye'nin en büyük maden rezervi bulunmuştu, şimdi de doğalgaz bulundu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Ekonomi

Ekonomi, Haberler

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