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Türkiye'den 6 Avrupa Birliği ülkesine vize muafiyeti kararı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve Birleşik Krallık'a vize muafiyeti sağlandığını ve böylelikle turizm potansiyeli, ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

20.02.2020 07:56 | Son Güncelleme: 20.02.2020 08:49
Türkiye'den 6 Avrupa Birliği ülkesine vize muafiyeti kararı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 'nin, , Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve 'a vize muafiyeti sağlamasıyla, turizm potansiyeli, ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Sözcü Aksoy, Türkiye'nin, bazı Avrupa ülkelerine vize muafiyeti sağlamasına ilişkin kabul ettiği karar hakkında bir soruya yazılı yanıt verdi.

2 MART'TA BAŞLAYACAK

Aksoy, " (AB) Schengen bölgesi üyelerinden Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve Birleşik Krallık vatandaşlarına, 2 Mart'tan itibaren Türkiye'ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır" ifadesini kullandı.

Bu adımla, anılan ülkelerle turizm potansiyelimizin artırılmasının hedeflendiğini belirten Aksoy, öte yandan, ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Kaynak: AA

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: Türkiye'den 6 Avrupa Birliği ülkesine vize muafiyeti kararı
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