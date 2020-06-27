HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Türkiye'nin baharat ihracatı 5 ayda 80 milyon dolara ulaştı

Türkiye'den ocak-mayıs döneminde yapılan baharat ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 5 artarak 76 milyon dolardan 80 milyon dolara çıktı.

Türkiye'nin baharat ihracatı 5 ayda 80 milyon dolara ulaştı
27.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:28

Türkiye'den ocak-mayıs döneminde yapılan baharat ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 5 artarak 76 milyon dolardan 80 milyon dolara çıktı.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye 2019'da baharat ihracatından 175 milyon dolar döviz girdisi sağladı. Bu yıl ise ihracatta ilk aylarda düşüş yaşanırken pandemi süreciyle baharat ihracatında artış yaşandı. Geçen yılın ocak-mayıs döneminde 76 milyon dolarlık baharat ihracatı yapılırken, bu yıl ise ihracat yaklaşık yüzde 5 artışla 80 milyon dolara çıktı.

Pul biber, tarçın, karanfil, kimyon, kekik, ıhlamur, adaçayı, defne ve onlarca ürünü içinde barındıran baharat ihracatında ilk sırada 11,5 milyon dolarla ABD yer alırken bu ülkeyi 9 milyon dolarla Almanya ve 6,5 milyon dolarla Çin izledi.

İhracatın yüzde 85'i odun dışı orman ürünlerinden

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baharat ihracatının yaklaşık yüzde 85'inin odun dışı orman ürünleri olarak bilinen kekik, defne, adaçayı gibi ürünlerden oluştuğunu söyledi.

Türkiye'nin kekik ihracatının geçen yılın ocak-mayıs döneminde yüzde 2,5 arttığını kaydeden Yağcı, "Defnede yüzde 6'ın üzerinde artış var. Ihlamurda yüzde 54 artış var. Amerika'ya ihracatta odun dışı orman ürünlerinde yüzde 32 artış var. Almanya'ya yüzde 42, Polonya'ya yüzde 17, Güney Kore'ye yüzde 62, Japonya'ya yüzde 47 Çin'e yüzde 309 artış var." dedi.

Salgın nedeniyle özellikle kekik ve ıhlamur talebinde artış olduğuna değinen Yağcı, şunları kaydetti:

"Gelecek yıl 22 bin ton rekolte bekleniyor. Kekikte ana hedef 40 bin ton ihracat. Bunu yapmak için ekim alanının artması ve ürün kalitesinin yükselmesi gerek. Sağlıklı bir ürün. Böyle bir ortamda değeri ortaya çıktı. Ne kadar üretirsek alınacak. Yeter ki kaliteli olsun ürünlerimiz. Biz bunu çok rahat iki misline çıkartırız. Üreticimizin ikna olması lazım."

"Hem ihracat hem de iç piyasada talep arttı"

İzmir'de baharat ihraç eden bir firmanın genel müdürü Ahmet Beyter ise hemen hemen bütün baharat çeşitlerinin ihracatını yaptıklarını belirtti.

Tesis olarak yaklaşık 200 kalem ürünü hazırlayıp ihraç ettiklerini kaydeden Beyter, "Biz ağırlık olarak endüstriyel olarak hizmet veriyoruz. İhracatta ağırlık olarak Orta Doğu ülkeleri ve komşu ülkelere satış yapıyoruz." dedi.

Salgın nedeniyle birçok gıda ürününün ihracatında artış yaşandığına değinen Beyter, "İhracatımız arttı. Fakat iç piyasada da talep arttı. İnsanların evde kalmasıyla bizim satışlarımızda da artış söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu Ekonomi
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak Ekonomi
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti Ekonomi
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez Ekonomi
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi Ekonomi
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu Ekonomi
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı
Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Gece boyunca mahalleliye dehşeti yaşatan şahıs şehadet getirdiği sırada polis devreye girdi
Gece boyunca mahalleliye dehşeti yaşatan şahıs şehadet getirdiği sırada polis devreye girdi
Cimbom transferde büyük oynuyor! Yeni hedef tam bir top hırsızı
Cimbom transferde büyük oynuyor! Yeni hedef tam bir top hırsızı
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Ceza yazılan vatandaş, polis ile maske tartışmasını sosyal medyadan canlı yayınladı
Ceza yazılan vatandaş, polis ile maske tartışmasını sosyal medyadan canlı yayınladı
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru: En sevdiğin partnerin kim?
Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru: En sevdiğin partnerin kim?
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Büyük ödülü kaybeden Yasin, kazanan arkadaşlarına öfke kustu
Büyük ödülü kaybeden Yasin, kazanan arkadaşlarına öfke kustu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Aracı tanındığı için magazincilere yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Aracı tanındığı için magazincilere yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Hulusi Akar Mustafa Şentop Berat Albayrak Fahrettin Koca
Magazin Esra Erol Kenan Doğulu Demet Akalın Kerimcan Durmaz
Spor Can Bartu Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Kaza Türk Bursa
Şu an buradasınız: Türkiye'nin baharat ihracatı 5 ayda 80 milyon dolara ulaştı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 11:28:18. #1.15#
title