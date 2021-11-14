Türkiye Motokros Şampiyonası 4. ayak yarışları sona erdi
Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları tamamlandı.
KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları tamamlandı.
Beykonak Mahallesi'ndeki Enduro Motokros Pisti'ndeki yarışların ikinci gününde, dokuz ayrı kategoride sporcular rakiplerine üstünlük sağlayabilmek için mücadele verdi.
Şampiyonanın ikinci gününde yaşanan bazı kazalar, yarışların aksamasına neden oldu. Kaza yapan sürücülere sahada hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Hastaneye kaldırılan dört sporcudan üçü tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Türkiye Motokros Şampiyonası 4. ayak yarışlarında MX50 kategorisinde Poyraz Bor, MX65 kategorisinde Efe Okur, MX85 kategorisinde Baran Bulut Kocaman, MX kategorisinde Şakir Şenkalaycı birinci oldu.
MX1 kategorisinde Mustafa Çetin, MX2 kategorisinde Emircan Şenkalaycı, MX Jr. kategorisinde Ömer Uçum, Senior kategorisinde Ceyhun Kalfalı ve Veteran kategorisinde ise Hüseyin Neziroğlu ilk sırayı aldı.
Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları törenle verildi.
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AA / Mehmet Çakmak - Spor Haberleri