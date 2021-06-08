Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Çakır: "İlke yüzde 99 Tokyo'da"

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, milli pentatlet İlke Özyüksel'in büyük bir ihtimalle Tokyo Olimpiyatları'na katılacağını söyledi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, milli pentatlet İlke Özyüksel'in büyük bir ihtimalle Tokyo Olimpiyatları'na katılacağını söyledi.

Veli Ozan Çakır, Mısır'ın başkenti Kahire'de bugün başlayan olimpiyattan önceki son kota yarışı Dünya Pentatlon Şampiyonası'na ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Kahire'deki organizasyona 4 kadın 4 erkek sporcuyla katıldığını belirten Veli Ozan Çakır, "Ülkemizin modern pentatlon sporunun olimpik anlamda öncüleri olan 8 sporcuyla katılım gösterdiğimiz yarışmada tüm planlarımız Tokyo için. Ancak daha da önemlisi sporcularımızın kazanacağı tecrübe ve öz güven." dedi.

Modern pentatlon sporunun Türkiye'de son birkaç yıl içinde önemli atılım gerçekleştirdiğini ifade eden Çakır, "İlk kez bu kadar kalabalık bir sporcu kadrosuyla dünya büyükler şampiyonasına katılım gösteriyoruz. Büyükler kategorisinde ana etkinliklerde boy gösterebilecek geniş bir kadroya sahibiz artık. Bugün yaş ortalaması 23 olan oldukça genç bir A milli takımımız var. Bu çocuklar, Türkiye'deki modern pentatlon sporunun da olimpik anlamda öncüleri konumunda aslında." diye konuştu.

Kahire'deki yarış çekişmeli geçecek

Veli Ozan Çakır, Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nın olimpiyattan önceki son kota mücadelesi olduğu için, çok geniş katılımlı, herkesin performansını en üst seviyede sergileyeceği sert bir yarış olacağını dile getirdi.

Şampiyonada olimpik sıralama puanının yanı sıra ilk üç dereceye giren sporcuların doğrudan Tokyo bileti kazanacağına dikkati çeken Çakır, milli pentatlet İlke Özyüksel için şu değerlendirmeyi yaptı:

"Milli sporcumuz İlke'ye ilişkin tüm performans planlarımızı yarış, antrenman, yüksek irtifa kampı dahil olmak üzere tüm hazırlık programımızı, sporcumuzun Tokyo Olimpiyatları'nda madalya hedefine yönelik gerçekleştirdik. Şu anda milli sporcumuz İlke, yüzde 99'luk olasılıkla Tokyo biletini almış durumda. Mısır'daki Dünya Pentatlon Şampiyonası'nı, İlke'nin hem dünya sıralamasındaki yerini daha yukarılara taşıması, hem de olimpiyat öncesi moral ve motivasyon kazanması için önemli buluyoruz. İlke Özyüksel'in Kahire'de öncelikle finale kalması, ardından ilk 10 içinde kendine yer bulması Tokyo öncesinde hepimizi memnun edecektir. Ancak buradan madalyayla dönmemiz de büyük bir sürpriz olmayacaktır."

Milli sporcu Buğra Ünal'ın ilk 20 içerisinde yer alması halinde rakip sporcuların da pozisyonlarına bağlı olarak Tokyo'ya kota alma ihtimalinin yüksek gözüktüğünü kaydeden Çakır, "Buğra, ne kadar üst sıralarda bitirirse şansı o kadar artacak. İpek Akşin, Sıdal Aslan, Yaren Nur Polat, Canberk Hulusi Ekin, Dora Nusretoğlu ve Arda Selçuk, şampiyonada finale kalabilecek güçte. Özellikle İpek daha önce Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda finale kalmış tecrübeli bir sporcumuz. Tokyo kotası için de zorlu bir mücadele veriyor. Ayrıca İpek, Sıdal, Canberk, Arda ve Buğra'dan önümüzdeki ay Rusya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda çıkış bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur