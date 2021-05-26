En fazla altın rezervine sahip ülkeler sıralandı! Türkiye listeye 12. sıradan girdi

Dünya Altın Konseyi ülkelerin altın rezervleri miktarlarını açıkladı. Türkiye, nisan ayında da en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasında yerini korudu. En fazla altın stoğu olan ülke 8.133 tonla ABD olurken, Almanya 3.362 tonla ikinci sırada, IMF ise 2.814 tonla üçüncü sırada yer aldı. Türkiye ise listeye 512 tonla 12. sıradan girdi.