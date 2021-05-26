En fazla altın rezervine sahip ülkeler sıralandı! Türkiye listeye 12. sıradan girdi
Dünya Altın Konseyi ülkelerin altın rezervleri miktarlarını açıkladı. Türkiye, nisan ayında da en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasında yerini korudu. En fazla altın stoğu olan ülke 8.133 tonla ABD olurken, Almanya 3.362 tonla ikinci sırada, IMF ise 2.814 tonla üçüncü sırada yer aldı. Türkiye ise listeye 512 tonla 12. sıradan girdi.
Dünya Altın Konseyi (WGC) en büyük altın rezervine sahip 40 ülkeyi açıkladı. Türkiye, nisan ayında da en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasında yerini korudu.
WGC'nin verilerine göre en fazla altın rezervine sahip ülkeler şu şekilde sıralandı:
1. ABD
Altın rezervi büyüklüğü: 8.133,5 ton
2. Almanya
Altın rezervi büyüklüğü: 3.362,4 ton
3. IMF
Altın rezervi büyüklüğü: 2.814 ton
4. İtalya
Altın rezervi büyüklüğü: 2.451,8 ton
5. Fransa
Altın rezervi büyüklüğü: 2.436,3 ton
6. Rusya
Altın rezervi büyüklüğü: 2.295,4 ton
7. Çin
Altın rezervi büyüklüğü:1.948,4 ton
8. İsviçre
Altın rezervi büyüklüğü: 1.040 ton
9. Japonya
Altın rezervi büyüklüğü: 846 ton
10. Hindistan
Altın rezervi büyüklüğü: 695,3 ton
11. Hollanda
Altın rezervi büyüklüğü: 612,5 ton
12. Türkiye
Altın rezervi büyüklüğü: 512,6 ton
13. ECB
Altın rezervi büyüklüğü: 504,8 ton
14. Tayvan
Altın rezervi büyüklüğü: 423,6 ton
15. Kazakistan
Altın rezervi büyüklüğü: 395,8 ton