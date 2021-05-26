En fazla altın rezervine sahip ülkeler sıralandı! Türkiye listeye 12. sıradan girdi
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En fazla altın rezervine sahip ülkeler sıralandı! Türkiye listeye 12. sıradan girdi

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Dünya Altın Konseyi ülkelerin altın rezervleri miktarlarını açıkladı. Türkiye, nisan ayında da en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasında yerini korudu. En fazla altın stoğu olan ülke 8.133 tonla ABD olurken, Almanya 3.362 tonla ikinci sırada, IMF ise 2.814 tonla üçüncü sırada yer aldı. Türkiye ise listeye 512 tonla 12. sıradan girdi.

Dünya Altın Konseyi (WGC) en büyük altın rezervine sahip 40 ülkeyi açıkladı. Türkiye, nisan ayında da en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasında yerini korudu.

WGC'nin verilerine göre en fazla altın rezervine sahip ülkeler şu şekilde sıralandı:

1. ABD

Altın rezervi büyüklüğü: 8.133,5 ton

2. Almanya

Altın rezervi büyüklüğü: 3.362,4 ton

3. IMF

Altın rezervi büyüklüğü: 2.814 ton

4. İtalya

Altın rezervi büyüklüğü: 2.451,8 ton

5. Fransa

Altın rezervi büyüklüğü: 2.436,3 ton

6. Rusya

Altın rezervi büyüklüğü: 2.295,4 ton

7. Çin

Altın rezervi büyüklüğü:1.948,4 ton

8. İsviçre

Altın rezervi büyüklüğü: 1.040 ton

9. Japonya

Altın rezervi büyüklüğü: 846 ton

10. Hindistan

Altın rezervi büyüklüğü: 695,3 ton

11. Hollanda

Altın rezervi büyüklüğü: 612,5 ton

12. Türkiye

Altın rezervi büyüklüğü: 512,6 ton

13. ECB

Altın rezervi büyüklüğü: 504,8 ton

14. Tayvan

Altın rezervi büyüklüğü: 423,6 ton

15. Kazakistan

Altın rezervi büyüklüğü: 395,8 ton

En fazla altın rezervine sahip ülkeler sıralandı! Türkiye listeye 12. sıradan girdi
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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haber Yorumları (1)
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ : Geçen hafta ev almak için Altın bozdurdum benim sayemde 12. yükseldik.
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