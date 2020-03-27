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Hakan Zengin, İstanbul, Türkiye, Avrupa, Ekonomi

Türkiye levha üretimde Avrupa birincisi dünya ikincisi

İstanbul (İHA) – MDF ve Yonga Levha Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Zengin, levha üretiminde Türkiye'nin toplam 13 milyon metreküp üretimle Avrupa'da birinci, dünyada ikinci konumda olduğunu kaydetti.

27.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:27
Türkiye levha üretimde Avrupa birincisi dünya ikincisi

İstanbul (İHA) – MDF ve Yonga Levha Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Zengin, levha üretiminde Türkiye'nin toplam 13 milyon metreküp üretimle Avrupa'da birinci, dünyada ikinci konumda olduğunu kaydetti.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesinde gerçekleştirilen Endüstriyel Odun Standardı çalıştayı yapıldı. Çalıştayda konuşan MDF ve Yonga Levha Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Zengin Orman ürünleri sektör 10 milyar dolar büyüklüğe ulaştığını belirterek, Türkiye'de 31 lokasyonda ahşap levha üretildiğini ve Türkiye'nin toplam 13 milyon metreküp üretimle Avrupa'da birinci, dünyada ikinci konumda olduğunu kaydetti.

Zengin, "Geçtiğimiz yıl 3,5 milyar dolar ihracat rakamını yakalandı. 2023 hedefimiz ise 8 milyar dolardır. Daha birkaç yıl öncesine kadar ülke MDF ve Yonga Levha ihtiyacımızın yüzde 25'i ithal olarak karşılanırken, bugün ithalat sıfırlanmış ve üretilen levhaların yüzde 25'ini ihraç eder duruma geldik. Ağaç bazlı panel ve mobilya sektörleri cari fazla veren nadir sektörlerdendir. Sektör 500 bin kişiye doğrudan olmak üzere toplam 1 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır" diye konuştu.

Sektörün en büyük sorunlarından birinin hammadde ihtiyacı olduğunu söyleyen Hakan Zengin "Talebimizin en fazla yüzde 30'u OGM tarafından tahsisen karşılanabilmektedir. Bizim endüstriyel odun üretim standardıyla ilgili görüşümüz ise orman emvallerinin 3 ana gruba ayrılmasıdır. Tomruk, Direk ve Diğer Endüstriyel Odunlar şeklinde. Bu grup içinde 4 cm çapa kadar olanları tutuşturucular olarak nitelendirebiliriz" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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