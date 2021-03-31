Türkiye, Letonya'ya karşı ilk ve tek galibiyetini 1924 yılında aldı

2020 Dünya Kupası Elemeleri'ne 2'de 2 yaparak başlayan Milli Takım, 3. maçında Letonya'yla 3-3 berabere kaldı. Maça golle başlayan Ay-yıldızlılar iki kez öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve 2 puan bıraktı. Bu skorla Letonya karşısında galibiyet alamama serimiz de 6 maça çıktı. Milli Takım, Letonya karşısında ilk ve tek galibiyetini 1924 yılında oynanan özel maçta 3-1'lik skorlar elde etmişti.
A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası G Grubu'na Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle harika başlamıştı. Milliler 3. maçı olan Letonya karşılaşmasında sahadan 1 puanla ayrılarak, galibiyet serisine nokta koydu. Maça iyi başlayan Milli Takım, iki kez öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı.
LETONYA'YA YİNE TAKILDIK
Son 6 maçta yenemediğimiz Letonya karşısında yine kritik iki puan kaybı yaptık. A Milli Takımımız, Letonya karşısındaki ilk ve tek galibiyetini 1924 yılında oynanan özel maçta 3-1'lik sonuçla elde etti.