Türkiye, Letonya'ya karşı ilk ve tek galibiyetini 1924 yılında aldı

2020 Dünya Kupası Elemeleri'ne 2'de 2 yaparak başlayan Milli Takım, 3. maçında Letonya'yla 3-3 berabere kaldı. Maça golle başlayan Ay-yıldızlılar iki kez öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve 2 puan bıraktı. Bu skorla Letonya karşısında galibiyet alamama serimiz de 6 maça çıktı. Milli Takım, Letonya karşısında ilk ve tek galibiyetini 1924 yılında oynanan özel maçta 3-1'lik skorlar elde etmişti.