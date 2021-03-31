Türkiye, Letonya'ya karşı ilk ve tek galibiyetini 1924 yılında aldı
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Türkiye, Letonya'ya karşı ilk ve tek galibiyetini 1924 yılında aldı

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2020 Dünya Kupası Elemeleri'ne 2'de 2 yaparak başlayan Milli Takım, 3. maçında Letonya'yla 3-3 berabere kaldı. Maça golle başlayan Ay-yıldızlılar iki kez öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve 2 puan bıraktı. Bu skorla Letonya karşısında galibiyet alamama serimiz de 6 maça çıktı. Milli Takım, Letonya karşısında ilk ve tek galibiyetini 1924 yılında oynanan özel maçta 3-1'lik skorlar elde etmişti.

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası G Grubu'na Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle harika başlamıştı. Milliler 3. maçı olan Letonya karşılaşmasında sahadan 1 puanla ayrılarak, galibiyet serisine nokta koydu. Maça iyi başlayan Milli Takım, iki kez öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı.

LETONYA'YA YİNE TAKILDIK

Son 6 maçta yenemediğimiz Letonya karşısında yine kritik iki puan kaybı yaptık. A Milli Takımımız, Letonya karşısındaki ilk ve tek galibiyetini 1924 yılında oynanan özel maçta 3-1'lik sonuçla elde etti.

Türkiye, Letonya'ya karşı ilk ve tek galibiyetini 1924 yılında aldı

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Haber Yorumları (2)
CANMEN: Ama o yillarin milli sampiyonalarini inksr eden dünyada tek Ülkeyiz...!?!
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CANMEN: Onun yaninda birde Litvanya var...onlarda iyi celme takmislardi...resmen kabusumuz bu kuzey takimlari...
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 01:16:46. #1.16#
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