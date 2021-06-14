Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvası İl Yarışmaları 6 Temmuz'da başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvası İl Yarışmaları 6 Temmuz'da başlıyor

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvası İl Yarışmaları 6 Temmuz'da başlıyor
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

2021 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvası il yarışmaları 6 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

2021 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvası il yarışmaları 6 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dört kategoride düzenlenecek turnuva, yüz yüze ya da yarı çevrim içi sistemle gerçekleştirilecek.

Turnuvada ilinde dereceye girmiş sporcusu bulunan ve final yarışmasını tamamlayacak kulüplere nakdi destek sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Galler maçı öncesi endişelendiren gelişme! Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş antrenmanda yer almadı
Galler maçı öncesi endişelendiren gelişme! Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş antrenmanda yer almadı
Şenol Güneş, Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek
Şenol Güneş, Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek
A Milli Takım'ı desteklediğini paylaşan Hollandalı model, Türk takipçilerini mest etti
A Milli Takım'ı desteklediğini paylaşan Hollandalı model, Türk takipçilerini mest etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Selma Ergeç Şeyma Subaşı Tuğrul Tülek Erkan Petekkaya
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Turnuvası İl Yarışmaları 6 Temmuz'da başlıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 11:43:34. #1.14#

title