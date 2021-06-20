Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, biatlon milli takımlarının kampını ziyaret etti

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, hazırlıklarını Bolu kampında sürdüren Biatlon A ve Genç Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, hazırlıklarını Bolu kampında sürdüren Biatlon A ve Genç Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını Gerede'de bulunan Arkut Kayaklı Koşu Merkezi'nde sürdüren milli sporcular ile görüşen Ali Oto, kampın sorumlusu Mehdi Tekçe ve milli takım antrenörlerinden kamp çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Milli sporculara başarılar dileyen Ali Oto, "Yeni sezon kamp çalışmalarımız başladı. Sporcularımıza en iyi çalışma ortamlarını hazırlamak bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er