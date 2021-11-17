Türkiye Karadağ maçında gol atan Orkun Kökçü kimdir? Orkun Kökçü hangi takımda oynuyor?

A Milli takımımızın yıldız isimlerinden Orkun Kökçü performansıyla göz dolduruyor. Peki, Orkun Kökçü kimdir? Orkun Kökçü kaç yaşında, nereli? Orkun Kökçü hangi takımda oynuyor? İşte, detaylar?

ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR?

Doğum tarihi: 29 Aralık 2000

Kaç yaşında: 20 yıl yaşında

Nereli: Haarlem, Hollanda

Boy: 1,75 m

Orkun Kökçü Orta saha mevkisinde oynayan Hollanda'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Eredivisie takımlarından Feyenoord'da forma giymektedir.

Orkun Kökçü, 2014 yılında Feyenoord gençlik akademisine katıldı.[17 Eylül 2018'de KNVB Kupası'nın ilk turunda VV Gemert karşısında 4-0 galibiyetle ayrıldıkları maçta 17 yaşında Feyenoord formasıyla ilk kez sahaya çıktı ve Feyenoord'un ikinci golünü attı. Eredivisie'de ilk maçını 9 Aralık 2018'de FC Emmen takımına karşı yaptı] ve oyuna sonradan girdikten sonra bir gol ve birde asist yaparak skora katkıda bulundu. 10 Nisan 2019'da, Feyenoord'taki sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.

Hollanda U-17, U-18 ve U-19 millî takımlarında oynadı.

2019'da Kökçü, Türkiye adına oynamak istediğini açıkladı. 6 Eylül 2019'da İngiltere U-21 takımına 3-2 kaybettikleri 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme maçında Türkiye U-21 takımının formasını ilk kez giydi.

28 Ağustos 2020'de, Türkiye millî futbol takımına çağrıldı.

Kişisel yaşamı

Orkun Kökçü'nün ailesi Afyonkarahisar ilinin Emirdağ ilçesinin Suvermez köyündendir.

Azerbaycan liginde Sabah FC'de oynayan ve Azerbaycan millî takımı formasını da giyen profesyonel futbolcu Ozan Kökçü'nün kardeşidir.

Görsel: @orkunkokcu

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