Türkiye-İtalya milli maçının ardından
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Türkiye-İtalya milli maçının ardından

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, Türkiye karşısında çok iyi bir maç çıkarttıklarını ve rakiplerini oynatmadıklarını söyledi.

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, Türkiye karşısında çok iyi bir maç çıkarttıklarını ve rakiplerini oynatmadıklarını söyledi.

Mancini, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya'nın Türkiye'yi 3-0 yendiği karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, bu akşamın güzel geçmesini maç öncesi beklediğini kaydetti.

Bu maçtan aldıkları galibiyetle tüm İtalyanları memnun ettikleri için mutlu olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Çok iyi bir maç çıkarttık, onlara çok az alan bıraktık. İyi baskı yaptık." dedi.

Türkiye'nin ilk yarıda topun arkasında kaldığını ifade eden Mancini, "Biz çok iyi oynadık. Türkiye'yi oynatmadık. Türkiye iyi bir takım, çok yetenekli oyuncuları var. Kolay değildi. İlk yarı bize az yer bıraktılar, ama sabırla bekledik, golü aradık ve bulduk. Topu hızlıca kullanıp, karşı tarafa geçmemiz her zaman belirleyici oldu. Kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Bu galibiyetin oyuncularının hakkı olduğunu dile getiren Mancini, "Bizim için iyi bir başlangıç yapmak önemliydi. Göründüğü kadar zayıf olmayan rakibimize karşı iyi bir galibiyet oldu." ifadelerini kullandı.

Bu turnuvada şampiyonluğa giden yolun uzun olduğunu belirten Mancini, maçları tesadüfen kazanmadıklarını, doğru oyunla kazandıklarını ve oyunlarının da her geçen gün iyiye gittiğini dile getirdi.

Mancini, bu maç öncesinde saydığı; turnuvaya güzel bir başlangıç yapmak, taraftarlarına keyifli anlar yaşatmak gibi hedefleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Maçın adamı seçilen Leonardo Spinazzola da basın toplantısında, Avrupa Şampiyonasına iyi hazırlandıklarını belirterek, "Sakin yola çıktık. Sonuç da gösteriyor ki iyi bir başlangıç yaptık. Bu sakinliğimizi tüm şampiyona boyunca korumak istiyoruz. İkinci yarıda biraz daha sabırlı ve dirençli oyun oynadık." dedi.

Türkiye-İtalya milli maçının ardından
Türkiye-İtalya milli maçının ardından
Türkiye-İtalya milli maçının ardından
Türkiye-İtalya milli maçının ardından

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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