Türkiye, İsveç'i Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu

UEFA Uluslar Ligi gruplarında sona yaklaşıldı. A Milli Futbol Takımımız, B Ligi 2. Grup 5. hafta mücadelesinde bugün İsveç'i konuk edecek. Konya'da bileği bükülmeyen Milli Takımımız, rakibini yenerek grubu ikinci sırada tamamlamayı garantilemeyi hedefliyor. Saat 20:00'de başlayacak olan zorlu mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Sinan Bolat, Mehmet Zeki Çelik, Serdar Aziz, Çağlar, Hasan Ali Kaldırım, Okay, Mahmut, Yunus Mallı, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun

İSVEÇ: Olsen, Lustig, Granqvist, Lindelöf, Augustinsson, Larsson, Johansson, Ekdal, Olsson, Claesson, Berg.

KARŞILAŞMA KAPALI GİŞE

A Milli Futbol Takımımızın İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçına ev sahipliği yapacak olan Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda hazırlıklar tamamlandı. Konya'daki bu zorlu mücadele öncesi tüm biletler satıldı. Öte yandan karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan yönetecek.

AY-YILDIZLILARIN GRUPTA 4 GOLÜ BULUNUYOR

A Milli Takımımız, grupta oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunuyor. Bu karşılaşmalarda 4 gol atan Milliler, kalesinde 6 gol gördü. Türkiye ilk maçında konuk ettiği Rusya'ya 2-1 mağlup oldu. Milliler, ikinci maçında deplasmanda İsveç'i 3-2 yenmeyi başardı. A Milli Takım, 3'üncü maçında ise Rusya'ya 2-0 kaybetti. İsveç'in ise grupta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti buluyor. İlk maçta Türkiye'ye 3-2 mağlup olan İsveç, ikinci maçında Rusya ile golsüz berabere kaldı.

HEDEF GRUP İKİNCİLİĞİ

Rusya'nın 7 puanla lider durumda bulunduğu grupta, 3 puanla Türkiye ikinci, bir maçı eksik İsveç ise 1 puanla son sırada yer alıyor. Milli takım, İsveç'i mağlup ederek puanını 6'ya çıkarıp, grubu ikinci sırada tamamlamayı garantileme peşinde. Ay-yıldızlı ekip, İsveç'e mağlup olduğu takdirde ise C Ligi'ne düşecek. Alınacak bir beraberlikte ise İsveç ile Rusya arasında oynanacak son grup mücadelesinden çıkacak sonuç, C Ligi'ne düşecek ekibi belirleyecek.