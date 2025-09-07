Türkiye İspanya maçı hangi kanalda?

Türkiye ile İspanya arasında oynanacak mücadele için geri sayım başladı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın yayın bilgileri taraftarların merak konusu oldu. İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği kritik karşılaşmanın tarihi, saati ve ekranlara hangi kanaldan geleceği futbolseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor.

TÜRKİYE-İSPANYA KARŞILAŞMASININ TARİHİ VE SAATİ

A Milli Takım ile İspanya arasındaki kritik mücadele 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak dev randevu, TV8 ekranlarından şifresiz şekilde futbolseverlerle buluşacak.

MİLLİ TAKIMDAKİ EKSİK OYUNCU

Ay-yıldızlılarda İspanya sınavı öncesinde yalnızca Barış Alper Yılmaz forma giyemeyecek. Gürcistan maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle genç futbolcu bu karşılaşmada kadroda yer almayacak.

İSPANYA'NIN KADRO DURUMU

Konuk ekipte ise sakatlıkları süren Gavi ve Yeremy Pino, Bulgaristan maçı öncesinde aday kadrodan çıkarılmıştı ve Türkiye karşısında da sahada olamayacaklar.