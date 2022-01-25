Türkiye İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası, Afyonkarahisar'da sürüyor

Türkiye Kadınlar ve Erkekler İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası, Afyonkarahisar'da devam ediyor.

Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki Tınaztepe ve Çiğiltepe spor salonlarında düzenlenen şampiyonaya, 9 erkek ile 8 kadın hentbol takımı katılıyor.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Tek, AA muhabirine, 1-15 Mayıs tarihlerinde Brezilya'da düzenlenecek 24. Yaz Olimpiyat Oyunları'na (Deaflympics) zamanın az kalmasından dolayı Afyonkarahisar'daki Türkiye Şampiyonası'nı hızlandırdıklarını söyledi.

Şampiyonanın ödül töreninin cuma günü yapılacağını dile getiren Tek, şöyle konuştu:

"Erkek ve kadın milli takımımızın hocaları da burada, şampiyona boyunca oyuncuları izliyorlar. Sporcu değerlendirmelerini yapıyorlar. Ona göre de milli takım kafilelerimiz oluşacak. Daha sonra da bu kafile listelerinin bilgisini federasyonumuzun sosyal medya hesaplarından paylaşacağız. Maçların ardından da 2-3 hafta içerisinde milli takım kamplarımız başlayacak. En az 3 kampımız olacak."

İşitme Engelliler Kadın Milli Takımı Antrenörü Şenay Bağdatlı da Türkiye Şampiyonası'nda Yaz Olimpiyatları'na katılacak milli takım oyuncularının belirleneceğini vurguladı.

Sporcuların Afyonkarahisar'da güzel bir turnuva geçirdiğini aktaran Bağdatlı, "Şu ana kadar çok fazla bir problem yaşanmadı. Güzel gidiyor. Şampiyonanın ilerleyen günlerinde çekişme daha da artacaktır. Her şey yolunda gidiyor." ifadelerini kullandı.

Şampiyona, 28 Ocak'ta tamamlanacak.