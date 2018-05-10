Türkiye-İran İlişkileri

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, gelecekte Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin daha iyi seviyeye geleceğini umduklarını ve bu konuda çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Reza Baghban Kondori, makamında ziyaret ettiği Hacısalihoğlu'na, yeniden seçildiği görevinde başarılar diledi.

İran ile Trabzon arasındaki ticaretin geliştirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, iş birliği imkanları da değerlendirildi.

Kondori, komşu iki ülke olarak çok daha fazla iş birliği yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Hacısalihoğlu, İran'la çeşitli fuarlara katılım, iş dünyası tanıtım gezileri ve toplantılar vasıtasıyla iş birliği imkanlarının artarak devam edeceğine inancını dile getirdi.

İki tarafın da iş birliğinin geliştirilmesi konusunda çok istekli olduğuna işaret eden Hacısalihoğlu, "Gümrük sorunları da gün geçtikçe azalıyor ve minimum seviyeye indiriliyor. Gelecekte Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin daha iyi seviyeye geleceğini umuyoruz ve bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.