Türkiye ile Azerbaycan arasında vizesiz seyahat 1 Nisan 2021'de başlıyor
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Türkiye ile Azerbaycan arasında vizesiz seyahat 1 Nisan 2021'de başlıyor

16.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:56

Türkiye ile Azerbaycan arasında yapılan anlaşmayla 1 Nisan 2021'den itibaren karşılıklı ziyaretlerde yeni tip kimlik kartıyla seyahat edilebilecek. Öte yandan vizesiz ikamet süresi 30 günden 90 güne çıkartıldı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki anlaşmayla iki ülke arasındaki ziyaretlerde yeni kimlik kartları kullanılabilecek, uygulamanın başlangıç tarihi ise 1 Nisan 2021.

"TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARTIK DAHA YAKIN"

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "İki devlet tek millet. Türkiye ile Azerbaycan artık daha yakın... İki ülke vatandaşları, 1 Nisan 2021'den itibaren karşılıklı ziyaretlerde yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek. Vizesiz ikamet süresi 30 günden 90 güne çıkartıldı" denildi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında vizesiz seyahat 1 Nisan 2021'de başlıyor

BAKAN ÇAVUŞOĞLU DUYURMUŞTU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Aralık 2020'de yaptığı paylaşımda "Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz" ifadesini kullanmıştı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında vizesiz seyahat 1 Nisan 2021'de başlıyor
Haber Yorumları (3)
YORUM: ÇOK GUZEL HABER , MUTLAKA IYI SEYLER OLACAKTIR
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
VATANDAŞ: Çok sevindim. Dünyadaki tüm Türkler keşke birleşse. Dünyayı dize getirirdik be.
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VATANDAŞ: teknolojik ürünümüz yok ithalatla mı dize getircez :(
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500
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