Türkiye için 5. Avrupa Şampiyonası yükleniyor!

13.11.2019 10:01 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:06

A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçında berabere kalsa bile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası biletini alacak. Milliler gruptan çıkmayı garantilemesi halinde 5. kez Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak.



A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında yarın saat 20.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda İzlanda ile mücadele edecek. Milliler, İzlanda ile beraberlik halinde bile, Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek.



Ay-yıldızlıların liderlikteki rakibi Fransa ise sahasında Moldova'yı konuk edecek.



5. Avrupa Şampiyonası yükleniyor



A Milli Futbol Takımı, gruptan çıkması halinde tarihinde 5. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak. Milli Takım, tarihinde daha önce 1996, 2000, 2008 ve son olarak 2016 yılındaki şampiyonada boy göstermişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA