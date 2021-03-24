Türkiye - Hollanda maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 24 Mart Türkiye - Hollanda maçının gollerini kim attı?
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Türkiye - Hollanda maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 24 Mart Türkiye - Hollanda maçının gollerini kim attı?

24.03.2021 21:49 | Son Güncelleme: 24.03.2021 21:58
Türkiye - Hollanda maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 24 Mart Türkiye - Hollanda maçının gollerini kim attı?

2022 Dünya Kupası grup eleme maçlarında Türkiye Hollanda'yı konuk etti. Peki Türkiye - Hollanda maçı kaç kaç bitti? Türkiye - Hollanda canlı anlatım, canlı takip izle! Türkiye - Hollanda maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?

Dünya Kupası eleme maçları tüm hızıyla devam ederken sporseverler Türkiye - Hollandamaçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Türkiye - Hollandamaçı ne zaman saat kaçta? Türkiye - Hollandahangi kanalda? Türkiye - Hollandamuhtemel 11'ler! Türkiye - Hollandacanlı izle! Maçtan dakikalar! Türkiye - Hollandamaç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Türkiye - Hollanda Dünya Kupası eleme grubu ilk maçı henüz bitmedi. Maç şuanda 4-2 Türkiye'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Maç bitiminde özet linki aktif olacaktır.

Maç 4-2 Millilerimizin galibiyeti ile tamamlandı.

Türkiye - Hollanda maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 24 Mart Türkiye - Hollanda maçının gollerini kim attı?

TÜRKİYE - HOLLANDA GOLLERİ KİM ATTI?

Maç 4-2 Türkiye'nin üstünlüğü ile tamamlandı. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir:

Türkiye'nin Golleri:

15. dakika : Burak Yılmaz

34. dakika :Burak Yılmaz

46. dakika :Hakan Çalhanoğlu

81. dakika :Burak Yılmaz

Hollanda'nın Golleri:

75. dakika :Davy Klaassen

76. dakika :Luuk De Jong

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç 4-2 bitti. Özet linki birazdan aktif olacaktır.

MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç özetini TRT 1 sayfasından izleyebilirsiniz.

MAÇTAN BİLGİLER

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Hollanda: Cillessen, Tete, De Ligt, Blind, Wijndal, De Roon, Wijnaldum, De Jong, Malen, Berghuis, Depay

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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