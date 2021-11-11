Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaptı - Haberler Spor
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Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaptı

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaptı

Türkiye Güreş Federasyonunun 6 Kasım'da yapılan genel kurulunda göreve gelen yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı.

Türkiye Güreş Federasyonunun 6 Kasım'da yapılan genel kurulunda göreve gelen yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Şeref Eroğlu başkanlığındaki yönetim kurulu toplantısında yeni döneme ilişkin hedefler ve politikalar değerlendirildi.

Yönetim kurulunda yapılan görev dağılımı ise şu şekilde oldu:

Başkan : Şeref Eroğlu

Başkan vekili: Fezair Tatlıdil

Serbest Güreşten Sorumlu As Başkan: Ali Kayalı

Grekoromen Güreşten Sorumlu As Başkan: Mahmut Çelikcan

Kadın Güreşinden Sorumlu As Başkan: Yasemin Adar

Yağlı Güreşten Sorumlu As Başkan: Ahmet Taşçı

Karakucak Güreşlerinden Sorumlu As Başkan: Murat Şahin

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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