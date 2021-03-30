Bakan Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, bugün açılışını yaptığımız yatırımla, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor." açıklamasında bulundu.

Grafen Seri Üretim Tesisi'nin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye için önemli bir gelişmeyi duyurdu. Varank, "Çelikten 200 kat daha mukavemetli, bakırdan yüzlerce kat daha iletken bir o kadar esnek ve hafif bir malzeme olan Grafeni seri üreten 10 ülkeden biri artık Türkiye" dedi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ÜRETİM MERKEZLERİNDEN OLACAK

Mustafa Varank, "Çevre dostu, düşük maliyetle ve endüstriyel boyutta üretim yapacak tesis, kapasitesiyle dünyanın en büyük grafen üretim merkezlerinden olacak" ifadelerini kullandı.

INTRANAZAL YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Varank, Intranazal yerli aşı adayı ile ilgili, "Tüm klinik aşamaların tamamlanması durumunda bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz." sözlerini kullandı.

GRAFEN HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?

Grafen oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. Özellikle bu geniş kullanım alanlarının yanında birçok önemli konularda insanlığa yardımcı olmaktadır. Kullanım alanları şöyle: