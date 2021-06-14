Türkiye - Galler maçını Artur Dias yönetecek
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Türkiye - Galler maçını Artur Dias yönetecek

Türkiye - Galler maçını Artur Dias yönetecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı'nın çarşamba günü 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Galler ile oynayacağı maçta Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias düdük çalacak.

A Milli Futbol Takımı'nın çarşamba günü 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Galler ile oynayacağı maçta Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias düdük çalacak.

A Milli Futbol Takımı'nın Galler ile 16 Haziran Çarşamba günü oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu ikinci maçının hakemi belli oldu. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias yönetecek. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Polonya'dan Bartosz Frankowski, VAR ise Portekiz'den Joao Pinheiro olacak.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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