Türkiye-Galler maçının son dakikalarında ortalık karıştı, iki takımın futbolcuları birbirine girdi
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Türkiye-Galler maçının son dakikalarında ortalık karıştı, iki takımın futbolcuları birbirine girdi

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Büyük umutlarla gittiğimiz 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya'nın ardından Galler'e 2-0 kaybettik. Maçın uzatma dakikalarında iki takımın futbolcuları arasında gerginlik çıkmasıyla sahada ortalık bir anda karıştı. Kaptan Burak ve Davies arasında tartışma yaşandı. İki futbolcu da sarı kart gördü.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Galler ile karşılaştı. Milli Takım, 42. ve 90'ıncı dakikada yediği gollerle Galler'e 2-0 mağlup oldu.

3 FUTBOLCU SARI KART GÖRDÜ

Maçın uzatma dakikalarında yaşanan pozisyon sonrası iki takım futbolcuları arasında gerginlik çıktı. Saha içerisinde iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Burak Yılmaz ve Ben Davies arasında tartışma yaşandı. İki takım oyuncuları da tartışmaya dahil oldu. Burak Yılmaz, Davies ve Mepham sarı kart gördü. Tartışmanın ardından biri Burak Yılmaz olmak üzere Davies ve Mepham'a sarı kart çıktı.

Türkiye-Galler maçının son dakikalarında ortalık karıştı, iki takımın futbolcuları birbirine girdi
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Türkiye-Galler
Haber Yorumları (1)
BRAD SİMON: Yazik, cok yazik oldu.
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