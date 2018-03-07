Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Kilis'e Ziyaret ve Destek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, amatör gruplara destek olmak amacıyla Kilis'e geldi. Kilis'te bir otelde düzenlenen toplantıya, Demirören'in yanı sıra amatör futbolcular, kulüp başkanları ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyon Başkanı (TASKK) Ali Düşmez de katıldı.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, salonda bulunan amatör futbolcular ile tokalaşmasının ardından salonda bir açıklama yaptı. Demirören, "Bu dönemde ülkemizin Zeytin Dalı Harekatı'nda Kilis bizim için çok önemli. Öncelikle Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlerimize tekrar Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Askerimiz şunu bilmeli ki; Türk halkı sonuna kadar onların arkasında. Son terörist bitene kadar da mücadeleye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Futbolun önemli bir unsur olduğunu belirten Demirören, "Sınırın öbür tarafında bu mücadelemiz olurken Türkiye'de futbolumuz devam ediyor. Biz de federasyon olarak Kilis'teki amatör gruplara destek, maddi manevi güç olmak için bugün buraya geldik. Şimdi özellikle amatör kulüplerimizin başkanlarının problemlerini biraz dinlemek istiyorum. Zaten yönetim olarak belli bir maddi yardım yapma kararı aldık. Bugün kulüplerimize onu da açıklayacağız" şeklinde konuştu.

Amatör kulüpler adına konuşan bir temsilcinin ardından Demirören, "Bizim özellikle buraya gelirken düşündüğümüz amatör kulüplere bir malzeme yardımıydı. Ayrıca 15' er bin TL maddi yardım olarak düşündük. Bunları federasyon olarak yerine getireceğiz ve bu bizim üzerimize düşen bir görev" ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, düzenlenen toplantının ardından Kilis Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Mehmet Tekinaslan ile görüştü. Demirören, valilikte Kilis'e atılan roketlerin sonucunda iş yerleri ve camilerin zarar gördüğü fotoğraf sergisini de gezdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Amatör futbolcuların görüntüsü

Salonda bulunan amatör kulüplerin temsilcilerinin görüntüsü

-Yıldırım Demirören'in salona girişi ve futbolcularla tokalaşması

Demirören'in açıklaması

Demirören'in Kilis Valiliği'ni ziyareti

Demirören ve Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ın çocuklarla fotoğraf çekilmesi

Demirören ve Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ın Valilik'te bulunan sergiyi gezmesi - Kilis