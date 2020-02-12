Türkiye Finans, 2019'da %49 artış gösterdi!

12.02.2020 10:18 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:18

Yılsonu itibarıyla 378 milyon lira net kâr elde eden Bankanın toplanan fonları ise bir önceki yıla göre yüzde 49 artış göstererek 40 milyar liraya ulaştı. 2019 yılında kullandırılan fonları yüzde 6 artışla 33 milyar liraya ulaşan Türkiye Finans, reel ekonomiye desteğini sürdürdü.

Türkiye Finans Katılım Bankası, 11 Şubat 2020 tarihinde KAP'a yaptığı yazılı açıklamada, 2019 yılı bilançosunu duyurdu. 2019 yılsonu verilerine göre Türkiye Finans'ın toplam aktif büyüklüğü yüzde 11 artışla 52 milyar olurken Banka, 378 milyon lira net kâr elde etti. Bir önceki yıla göre yüzde 49 artışla 40 milyar lira değerinde katılım fonu toplayan Bankanın kullandırdığı fonlar ise 33 milyar lira oldu. Özkaynaklarda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış gösteren Banka'nın 2019 yılsonu özkaynak toplamı 4 milyar 827 milyon liraya ulaştı. Sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 17,26 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Finans, 2019 yılında şube ağını genişletmeye devam etti. Yıl sonuna kadar şube sayısını 310'a çıkaran Banka, katılım bankacılığı prensiplerinden ödün vermeden, klasik bankacılık ürünlerinin ötesinde ürün ve hizmetler sunmaya devam etti. Diğer yandan Türkiye Finans katılım bankacılığının en önemli yatırım enstrümanlarından biri olan kira sertifikası ihraç büyüklüğünü yüzde 97 artırdı, 8 milyar 440 milyon lira ile reel sektörü finanse etmeyi sürdürdü.

Türkiye Finans Katılım Bankası Finans ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Mete Kanat, Bankanın 2019 yıl sonu finansal sonuçlarıyla ilgili olarak şunları söyledi: "2019 yılı Türkiye Finans'ın önemli adımlar attığı ve bu adımları başarıya dönüştürdüğü bir yıl oldu. Bankamızın kârlı ve sürdürülebilir büyüme stratejisini tüm sene boyunca devam ettirdik. 2019 yılında da katılım bankacılığı prensiplerinden ödün vermeden konvansiyonel bankalardan pay alacak ürün ve hizmetler sunduk. 2019 yılında ülkemiz ekonomisi hızla toparlanırken; biz de Banka olarak üzerimize düşeni yaptık ve reel ekonomiye verdiğimiz desteği kullandırdığımız fonları ve kira sertifikalarını artırarak sürdürdük. Geçen yıl Türkiye Finans'ın bireysel bankacılık tarafında katılım bankacılığına liderlik ettiği ve rekabet avantajını yakaladığı bir yıl oldu. Hem mevcut müşterilerimizin hizmet kalitesini artırdık hem de portföyümüze yeni müşteriler kattık. 2020 yılında da güçlü bankacılık altyapımız, genişleyen şube ağımız, dijital bankacılıktaki atılımlarımız ile bireysel ve ticari tarafta sektöre ilkleri kazandıran ürünler geliştirerek yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak: Bültenler