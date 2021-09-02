Türkiye Erkek Voleybol Takımı kadrosu! 2021 Türkiye Erkek voleybol oyuncuları kimler, boyları kaçtır?

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası başladı. Bugün milli takımımız ilk maçına çıktı. Maç devam ederken izleyiciler Türkiye Erkek Voleybol Takımı kadrosunda kimler var? 2021 Türkiye Erkek voleybol oyuncuları kimler, boyları kaçtır? merak etti. Peki, Türkiye erkek voleybol oyuncuları kimler, kaç yaşında, nereli, boyları kaç, kiloları kaç? Türkiye erkek (bay) voleybol takımı oyuncuları kimlerdir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

2021 CEV Avrupa Voleybol şampiyonası hem kadınlarda hem de erkeklerde tüm hızıyla devam ediyor. Kadınlarda yarı final müsabakaları yarın oynanacak. Bugün ise erkeklerde grup maçları başladı. Türkiye'nin ilk maçı Rusya ile olacak. Peki, Türkiye Erkek Voleybol Takımı oyuncuları kimlerdir? Boyları kaç? İşte tüm detaylar...

TÜRKİYE A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI OYUNCULARI

Resmi web siteye göre A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda 14 oyuncu yer almaktadır. Tüm voleybol erkek oyuncularımızın İsimleri, boyları ve bilgileri şu şekilde:

Murat Yenipazar:

Pozisyon: Pasör

Doğum Tarihi: 01/01/1993

Kilo:74 kg

Boy:193 cm

Vahit Emre Savaş:

Pozisyon: Orta Oyuncu

Doğum Tarihi: 07/03/1995

Kilo:96 kg

Boy:203 cm

Oğulcan Yatgın:

Pozisyon: Pasör

Doğum Tarihi: 28/04/1997

Kilo:88 kg

Boy:201 cm

Efe Bayram:

Pozisyon: Smaçör

Doğum Tarihi: 01/03/2002

Kilo:88 kg

Boy:194 cm

Yiğit Gülmezoğlu:

Pozisyon: Smaçör

Doğum Tarihi: 28/12/1995

Kilo:87 kg

Boy:196 cm

Adis Lagumdzija:

Pozisyon: Pasör Çaprazı

Doğum Tarihi: 29/03/1999

Kilo:108 kg

Boy:211 cm

Oğuzhan Karasu:

Pozisyon: Orta Oyuncu

Doğum Tarihi: 16/06/1995

Kilo:104 kg

Boy:205 cm

Efe Mandıracı:

Pozisyon: Smaçör

Doğum Tarihi: 01/04/2002

Kilo:90 kg

Boy:203 cm

Mirza Lagumdzija:

Pozisyon: Smaçör

Doğum Tarihi: 18/05/2001

Kilo:84 kg

Boy:203 cm

Bedirhan Bülbül: Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Pozisyon: Orta Oyuncu

Doğum Tarihi: 29/07/1999

Kilo:91 kg Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Boy:200 cm

Caner Ergül:

Pozisyon: Libero

Doğum Tarihi: 31/07/1994

Kilo:80 kg

Boy:187 cm

Burak Güngör:

Pozisyon: Smaçör

Doğum Tarihi: 28/07/1993

Kilo:85 kg

Boy:190 cm

Beytullah Hatipoğlu:

Pozisyon: Libero

Doğum Tarihi: 24/02/1992

Kilo:80 kg

Boy:185 cm

Mert Matiç:

Pozisyon: Orta Oyuncu

Doğum Tarihi: 22/05/1995

Kilo:108 kg

Boy:208 cm