Türkiye Erkek Voleybol Takımı kadrosu! 2021 Türkiye Erkek voleybol oyuncuları kimler, boyları kaçtır?
2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası başladı. Bugün milli takımımız ilk maçına çıktı. Maç devam ederken izleyiciler Türkiye Erkek Voleybol Takımı kadrosunda kimler var? 2021 Türkiye Erkek voleybol oyuncuları kimler, boyları kaçtır? merak etti. Peki, Türkiye erkek voleybol oyuncuları kimler, kaç yaşında, nereli, boyları kaç, kiloları kaç? Türkiye erkek (bay) voleybol takımı oyuncuları kimlerdir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
2021 CEV Avrupa Voleybol şampiyonası hem kadınlarda hem de erkeklerde tüm hızıyla devam ediyor. Kadınlarda yarı final müsabakaları yarın oynanacak. Bugün ise erkeklerde grup maçları başladı. Türkiye'nin ilk maçı Rusya ile olacak. Peki, Türkiye Erkek Voleybol Takımı oyuncuları kimlerdir? Boyları kaç? İşte tüm detaylar...
TÜRKİYE A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI OYUNCULARI
Resmi web siteye göre A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda 14 oyuncu yer almaktadır. Tüm voleybol erkek oyuncularımızın İsimleri, boyları ve bilgileri şu şekilde:
Murat Yenipazar:
Pozisyon: Pasör
Doğum Tarihi: 01/01/1993
Kilo:74 kg
Boy:193 cm
Vahit Emre Savaş:
Pozisyon: Orta Oyuncu
Doğum Tarihi: 07/03/1995
Kilo:96 kg
Boy:203 cm
Oğulcan Yatgın:
Pozisyon: Pasör
Doğum Tarihi: 28/04/1997
Kilo:88 kg
Boy:201 cm
Efe Bayram:
Pozisyon: Smaçör
Doğum Tarihi: 01/03/2002
Kilo:88 kg
Boy:194 cm
Yiğit Gülmezoğlu:
Pozisyon: Smaçör
Doğum Tarihi: 28/12/1995
Kilo:87 kg
Boy:196 cm
Adis Lagumdzija:
Pozisyon: Pasör Çaprazı
Doğum Tarihi: 29/03/1999
Kilo:108 kg
Boy:211 cm
Oğuzhan Karasu:
Pozisyon: Orta Oyuncu
Doğum Tarihi: 16/06/1995
Kilo:104 kg
Boy:205 cm
Efe Mandıracı:
Pozisyon: Smaçör
Doğum Tarihi: 01/04/2002
Kilo:90 kg
Boy:203 cm
Mirza Lagumdzija:
Pozisyon: Smaçör
Doğum Tarihi: 18/05/2001
Kilo:84 kg
Boy:203 cm
Bedirhan Bülbül: Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Pozisyon: Orta Oyuncu
Doğum Tarihi: 29/07/1999
Kilo:91 kg Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Boy:200 cm
Caner Ergül:
Pozisyon: Libero
Doğum Tarihi: 31/07/1994
Kilo:80 kg
Boy:187 cm
Burak Güngör:
Pozisyon: Smaçör
Doğum Tarihi: 28/07/1993
Kilo:85 kg
Boy:190 cm
Beytullah Hatipoğlu:
Pozisyon: Libero
Doğum Tarihi: 24/02/1992
Kilo:80 kg
Boy:185 cm
Mert Matiç:
Pozisyon: Orta Oyuncu
Doğum Tarihi: 22/05/1995
Kilo:108 kg
Boy:208 cm