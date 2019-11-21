Türkiye’deki iş gücünün yüzde 73’ünü KOBİ’ler sağlıyor
ULUTEK Teknopark'ın ev sahipliğinde düzenlenen 'İhracata Yönelik Devlet Destekleri Semineri'nde konuşan KOSGEB Bursa İl Müdürü Erkan Güngör, yatırımların yüzde 60'ını yapan KOBİ'lerin Türkiye'deki iş gücünün yaklaşık yüzde 73'ünü sağladığını söyledi.
21.11.2019 13:31 | Son Güncelleme: 21.11.2019 13:31
ULUTEK Teknopark'ın ev sahipliğinde düzenlenen 'İhracata Yönelik Devlet Destekleri Semineri'nde konuşan KOSGEB Bursa İl Müdürü Erkan Güngör, yatırımların yüzde 60'ını yapan KOBİ'lerin Türkiye'deki iş gücünün yaklaşık yüzde 73'ünü sağladığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com