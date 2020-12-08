Türkiye'de turpun yüzde 74'ü Osmaniye'de üretiliyor
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Türkiye'de turpun yüzde 74'ü Osmaniye'de üretiliyor

08.12.2020 08:48 | Son Güncelleme: 08.12.2020 08:52
Türkiye'de turpun yüzde 74'ü Osmaniye'de üretiliyor

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Türkiye'de turpun yüzde 74'ünün Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde üretildiğini belirterek, "50 bin dönüm arazide turp üretimi yapılıyor.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Türkiye'de turpun yüzde 74'ünün Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde üretildiğini belirterek, "50 bin dönüm arazide turp üretimi yapılıyor. Turp üretiminin Osmaniye'ye çok büyük ekonomik katkısı olmaktadır" dedi.

Vali Erdinç Yılmaz, turp hasadının başladığı Kadirli ilçesinde turp üreticilerini ziyaret etti. Turp üretimiyle ilgili Vali Erdinç'e bilgiler veren çiftçi Hakan Küçükcan, 3 bin dönüm arazide üretim yaptıklarını ifade etti. Küçükcan, "Kırmızı turp, siyah turp,

Japon turpu, şalgam turpu, pancar turpunun yanı sıra ıspanak, pırasa, kırmızı lahana ve alabaş üretimi de yapıyoruz. Üretimde 150 kişiye paketlemede de 40 kişiye istihdam sağlıyoruz" dedi.

Ziyaretlerinin ardından konuşan Vali Erdinç Yılmaz, "Ülkemizde tarımı yapılan turpun yüzde 74'ü Osmaniye'mizin Kadirli ilçesinde üretilmektedir. Kadirli ilçemizde 50 bin dönüm arazide turp üretimi yapılmakta ve bu sektörde yaklaşık 5 bin kişi çalışmaktadır. Dolayısıyla turp üretiminin Osmaniyemize, Kadirlimize çok büyük ekonomik katkısı olmaktadır. Üreticilerimize bol bereketli ürün diliyorum" diye konuştu.

Savrun Çayı'nda turp yıkama ve paketlemesi yapan işçileri ziyaret eden Erdinç, işçilerle bir süre sohbet ettikten sonra tatlı ikramında bulundu. - OSMANİYE

Türkiye'de turpun yüzde 74'ü Osmaniye'de üretiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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