Son 1,5 yılda yayınlanan karbon sertifikalarının yüzde 50'si Limak Enerji'den
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Son 1,5 yılda yayınlanan karbon sertifikalarının yüzde 50'si Limak Enerji'den

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son 1,5 yılda yayınlanan karbon sertifikalarının yüzde 50'si Limak Enerji'den

Yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi ve küresel ısınmaya neden olan sera gazı salınımlarının azaltılması amacıyla dünya genelinde teşvik edilen karbon piyasaları Türkiye'de giderek önem kazanırken, son yılların en büyük karbon sertifikası ticaretine Limak Enerji imza attı.

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Yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi ve küresel ısınmaya neden olan sera gazı salınımlarının azaltılması amacıyla dünya genelinde teşvik edilen karbon piyasaları Türkiye'de giderek önem kazanırken, son yılların en büyük karbon sertifikası ticaretine Limak Enerji imza attı.

 

Son 1,5 yılda 5 milyon ton eşdeğerinde VCS (Verified Corbon Standard) sertifikası üretip yayınlayan Limak Enerji, Türkiye'de bu süre zarfında yayınlanan tüm VCS sertifikalarının yüzde 50'sini tek başına sağlayarak sektöründe öncü bir rol üstlenmiş oldu. 2009'dan itibaren yayınlanan tüm VCS sertifikalarının da yaklaşık üçte biri Limak Enerji tarafından sağlandı. Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Birliği'nin 2050'ye kadar net sera gazı emisyonlarını sıfırlamayı hedeflediği Yeşil Mutabakat kapsamı çerçevesinde, karbon piyasaları ve sertifika süreçlerinin önümüzdeki dönemde dünya genelinde daha da önem kazanması bekleniyor. Hidroelektrik, güneş ve jeotermal enerjide Limak Enerji Grubu, bir süre önce Sıfır Atık Belgesi de almaya hak kazanan Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santrali (280 Megawatt) ile Uzunçayır Barajı ve HES'te (82 Megawatt) yaptığı üretimle VCS sertifikalarını da almaya hak kazandı. Önümüzdeki dönemde diğer yenilenebilir santrallerini de bu sertifikalandırma sürecine sokmayı planlayan Limak Enerji, aynı zamanda bu sayede ülkemize de önemli miktarda döviz kazandırmayı amaçlıyor. 

Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Ulaştığımız 5 Milyon tonluk miktar, yaklaşık 226 milyon ağacın bir yılda emdiği karbon miktarına veya 1.1 milyon aracın yıllık ortalama karbon salınımına eşdeğer bir ölçüt olarak kabul ediliyor. Limak Enerji olarak 2 adet hidroelektrik santralimizde başlattığımız bu sertifikalandırmaları yaygınlaştırarak diğer tüm yenilenebilir kaynak santrallerimizde de uygulamayı hedefliyoruz."


Son 1,5 yılda yayınlanan karbon sertifikalarının yüzde 50'si Limak Enerji'den

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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