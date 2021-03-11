Türkiye'de en hızlı satılan ikinci el otomobil markası Renault oldu
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Türkiye'de en hızlı satılan ikinci el otomobil markası Renault oldu

11.03.2021 12:20 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:45

İkinci el otomobil alacakların en çok dikkat ettiği konulardan bir tanesi de aldıkları araçları zorlanmadan satabilmek. Şubat ayında yapılan satışlar incelendiğinde Türkiye'de en hızlı satılan ikinci el otomobil markası 65 günle Renault olurken, en yavaş satılan marka ise 97 günle Mercedes-Benz oldu.

İkinci el otomobil piyasası şubat ayında tekrar hareketlendi. Geçtiğimiz ay satışlar yüzde 10,9 artarken toplamda 123 bin 497 adet otomobil satıldı.

EN ÇOK SATILAN VOLKSWAGEN

Şubat ayındaki satışlar incelendiğinde en çok tercih edilen marka 16 bin 770 satışla Volkswagen oldu. Renault 15 bin 662 ile ikinci sırada yer alırken, Ford 12 bin 975 ile üçüncü sırada yer aldı.

EN HIZLI SATILAN RENAULT

Şubat ayında satılan ikinci el araçların ortalama satış hızı 76 gün oldu. En hızlı satılan marka 65 günle Renault olurken, en yavaş satılan ise 97 günle Mercedes-Benz oldu.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN MODELLER

Şubat ayında en çok tercih edilen ikinci el binek otomobil modeli 4 bin 582 satışla Passat oldu. Ticari araçlarda ise en çok satılan model 4 bin 582 adetle Doblo oldu.

Türkiye'de en hızlı satılan ikinci el otomobil markası Renault oldu
Haber Yorumları (1)
OTO ANALİZCİSİ: DSG VE SHİFT ÇİFT KAVRAMALI ŞANZUMANI SEVİYOR TÜRKLER
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