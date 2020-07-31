Türkiye'de bir ilk! Kripto parayla bağış yapabileceksiniz Türkiye'nin en önemli kripto para borsalarından biri olan Bitay, "iyiliğe yatırım" diyerek UNICEF'e destek oluyor. Kripto para yatırımcıları artık bağışlarını Bitay Platformu üzerinden UNICEF'e iletebilecek. Bağış yapan kullanıcıların ay içerisinde ödedikleri komisyonların yarısı onlar adına Bitay tarafından tekrar UNICEF'e bağışlanacak.

Bitay Platformu, bağışlarla UNICEF'i destekliyor ve kripto para ile bağış olanağını tüm yatırımcılara sunuyor. Türkiye'deki kripto para borsaları arasında teknolojiye en fazla yatırım yaptığını belirten Bitay İş Geliştirme Direktörü Emine Deniz "UNICEF aracılığıyla güç durumda olan ve yeterli beslenemediği için her gün kaybettiğimiz çocuklarımıza hem destek olmak hem de desteğe aracı olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

"BUNU TÜRKİYE'DE İLK YAPAN FİRMA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Hızlı büyüyerek Türkiye'deki en fazla işlem yapan ilk 3 borsa içinde olan Bitay, sektörde yaptığı ilk nitelikte olan yeniliklerle adından sıkça söz ettiriyor. Bitay Ceo'su Niyazi Yılmaz "Bitay, bir kripto para borsası olma niteliğinin çok daha üstünde aynı zamanda bir teknoloji şirketidir. Gerek sunduğumuz platform yapısı ile gerekse sunduğumuz alternatif ödeme çözümleri ile teknoloji tarafındaki gücümüzü bu kez daha güzel bir amaca hizmet etmek için kullanıyor olmaktan son derece mutluyuz. Bunu Türkiye'de ilk yapan firma olmaktan gurur duyuyoruz. Yatırımcılarımıza sadece işlemlerde kazandırmayıp, yaptıkları bağış sayesinde bağış oranlarının artmasına destek olurken,ülke olarak da gerçek yatırımlarımız olan geleceğimiz dediğimiz çocuklarımıza destek oluyor". dedi.