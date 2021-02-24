Türkiye daha fazla yabancı sermaye çekmek için kolları sıvadı! İşte yeni yol haritası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye daha fazla yabancı sermaye çekmek için kolları sıvadı! İşte yeni yol haritası

24.02.2021 09:12 | Son Güncelleme: 24.02.2021 09:29

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, daha fazla yabancı sermaye için strateji hazırlıyor. Yatırım ortamının iyileştirilmesi, ikamet ve çalışma izni verilmesinde hem öncelik hem kolaylık sağlanacak.

Türkiye normalleşme döneminde uluslararası yatırımlardan daha fazla pay almak için kolları sıvadı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, ekonomi yönetimiyle birlikte salgın dönemi ve sonrasını içeren 'Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi' hazırlıyor. Yatırım stratejisi, üretim merkezlerini çeşitlendirmek, uyum içinde çalışacakları yeni ortaklar arayan küresel markaların desteklenmesi noktasında yol haritası olacak.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre reform adımlarıyla öncelikli sektörlerde yatırım ortamı iyileştirilmesi, yönetilmesi, işletilmesi, ikamet, çalışma izni verilmesinde öncelik ve kolaylık sağlanacak. İşletme dönemi de dâhil olmak üzere yatırımın her safhasında yatırımcıların sorunları hızlı şekilde çözülecek.

REFORM ADIMLARI İÇİN GERİ SAYIM

Hükümetin gündeminde olan reformlarla, savunma sanayisinden gıdaya, sağlıktan dijital ekonomiye kadar katma değeri yüksek, teknolojik dönüşüme öncülük eden yatırımların önü açılacak. YASED, ilgili bakanlıklarla birlikte Yatırım Ofisi'nce hazırlıkları süren Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi Türkiye'nin riski az, güveni yüksek, kazancı yüksek cazibe merkezi olmasına da katkı sağlayacak. Tüm kurumlara yatırımların desteklenmesi noktasında rehber niteliği taşıyacak. Kurumsal yatırımcılar aracılığıyla fon aktarımına öncelik verilecek. Yatırımcı hakları, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde şeffaf, âdil ve teşvik edici uygulamalarla güçlendirilecek. Yatırımlarda rakip ülkelere göre Türkiye'nin durumunu ortaya koyan yatırım yeri modellemeleri oluşturulacak.

12 ÜLKEDE YOĞUN MESAİ

ABD, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Güney Kore, İngiltere, İspanya, İtalya, Japonya, Katar, Suudi Arabistan ve Singapur'da kurulan ofisler yatırımcılara kendi ülkelerinde destek ve Türkiye'yi tanıtmak için çalışıyor. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu da yatırımın her aşamasında hem ulusal hem küresel yatırımcının rehberi olarak görev yapıyor. Yatırım stratejisiyle işletme dönemi dâhil olmak üzere yatırımın her safhasında yatırımcıların sorunları belirlenerek çözüm üretilecek. Yatırımlara büyük destek veren kalkınma ajansları ile işbirliği yapılacak.

Türkiye daha fazla yabancı sermaye çekmek için kolları sıvadı! İşte yeni yol haritası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Prens Harry Toygun Ateş Türkan Şoray
Spor Can Bartu Ünal Karaman Hüseyin Göçek Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Mart İzmir Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye daha fazla yabancı sermaye çekmek için kolları sıvadı! İşte yeni yol haritası - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 09:29:49. #1.14#
title