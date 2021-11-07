Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, güven tazeledi

Türkiye Dağcılık Federasyonunun 5. olağan genel kurulunda mevcut başkan Ersan Başar, yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu, Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.

Genel kurulda federasyonun faaliyet ve denetim kurulu raporları, bütçesi oylanarak ibra edildi.

Federasyon başkanlığı için genel kurulda mevcut başkan Prof. Dr. Ersan Başar ile Mustafa Özpoyraz, delegelerden oy istedi.

Ersan Başar, kullanılan 192 oydan geçerli oyların 137'sini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Diğer aday Mustafa Özpoyraz 54 oy aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Başkan Ersan Başar, delegelerin yoğun katılımıyla sükunet içerisinde gerçekleştirilen genel kuruldan dolayı bütün dağcılık sporu camiasına teşekkür ederek, oy veren vermeyen herkesle hep birlikte dağcılık sporunun gelişimi ve adının duyurulması için daha fazla çalışacaklarını ifade etti.

Başar, genel kuruldaki rakibi Mustafa Özpoyraz'a da ayrıca teşekkür ederek, delegelerle toplu fotoğraf çektirdi.

Ersan Başar'ın yönetiminde şu isimler yer alıyor:

Okay Vural, Ertuğrul Tugay, Sercan Erol, Süleyman Basa, Mehmet Bakır Asma, Mehmet Çağlayan, Abdurrahim Ekin, Toprak Erol, Hakan Othan, Siyami Çetin, Ada Özdemir, İlkşen Yıldırım, Nedim Akmeşe, Ali Şenkaynağı.