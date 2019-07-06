'Türkiye, D-8'in dayanıklı bir örgüt haline gelmesine özel önem atfetmektedir'

Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Turan, "Türkiye, D-8'in yeni sınamalar karşısında daha dayanıklı bir örgüt haline gelmesine özel önem atfetmektedir.

'Türkiye, D-8'in dayanıklı bir örgüt haline gelmesine özel önem atfetmektedir'

Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Turan, "Türkiye, D-8'in yeni sınamalar karşısında daha dayanıklı bir örgüt haline gelmesine özel önem atfetmektedir." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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