Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nda üçüncü gün müsabakaları tamamlandı
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Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nın üçüncü gününde 12 kategoride madalyalar sahiplerini buldu.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nın üçüncü gününde 12 kategoride madalyalar sahiplerini buldu.
Türkiye Karate Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 40 ilden 520 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda üçüncü gün müsabakaları tamamlandı.
Dereceye giren sporcular şöyle:
Erkekler kata
1- Ali Sofuoğlu
2- Emre Vefa Göktaş
3- Enes Özdemir
3- Görkem Arslan
Kadınlar kata
1- Dilara Bozan
2- Ayşe Yılmaz
3- Damla Su Türemen
3- Keyda Nur Çolak
Kadınlar kumite 50 kilo
1- Serap Özçelik Arapoğlu
2- Rabia Elik
3- Sevil Baş
3- Bilge Solak
Kadınlar kumite 55 kilo
1- Tuba Yakan
2- Zümra Rezzan İm
3- Gülsen Demirtürk
3- Serra Nur Çevikdal
Kadın kumite 61 kilo
1- Gülbahar Gözütok
2- İrem Durmaz
3- Çağla Eser
3- Fatma Naz Yenen
Kadınlar kumite 68 kilo
1- Eda Eltemur
2- Sudenur Aksoy
3- Betül Solak
3- Hira Nur Kasatura
Kadınlar kumite +68 kilo
1- Fatma Uygur
2- Rabia Şentürk
3- Zeina Hesham Gaballa
3- Sude Nemli
Erkekler 60 kumite
1- Eray Şamdan
2- Burak Özdemir
3- Berkay Bayhan
3- Mehmet Yusuf Boy
Erkekler kumite 67 kilo
1- Ekrem Altuner Yılmaz
2- Burak Uygur
3- Muratcan Deniz
3- Yusuf Can Tatar
Erkekler kumite 75 kilo
1- Erman Eltemur
2- Can Arslan
3- Enes Bulut
3- Eren Akkurt
Erkekler kumite 84 kilo
1- Emir Buğra Gencan
2- Samed Gök
3- Murat Öz
3- Halit Muhammet Tamyüksel
Erkekler kumite +84 kilo
1- Ömer Faruk Arslan
2- Rıdvan Kaptan
3- Necip Göktürk Subaşı
3- Fatih Şen