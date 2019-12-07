Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalovaspor: 66 - Final Gençlik: 85

07.12.2019 19:40 | Son Güncelleme: 07.12.2019 19:45

Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Semt77 Yalovaspor sahasında Final Gençlik'e ilk yarısını 46-31 geride kapattığı karşılaşmada 85-66 mağlup oldu.



Bursa ekibinde 31 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle oynayan Marlain Veal yıldızlaşırken ona 18 sayı ve 11 ribauntla takım arkadaşı Abdoulaye Gueye eşlik etti. Yalova ekibinin en skorer ismi ise 22 sayıyla Keshun Sherrill oldu.



90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 32-14 üstün kapatan Final Gençlik devreye de 46-31 önde girdi. Üçüncü çeyreği 64-53'le kapatan Bursa ekibi maçı da 85-66 kazandı.



Salon: 90. Yıl



Hakemler: Engin Sarı xx, Ahmet Taner İbin xx, Alican Alıcı xx



Semt77 Yalovaspor: Gurur Baybora x 5, Melih Kapucu xx 10, Onur Sonsırma x 3, Ryan Rhoomes xx 14, Keshun Sherrill xxx 22, Hüseyin Akın Kandemir x 6, Ahmet İlker Tunalı x 3, İlker Er x 1, Eren Beyaz x, Gökhan Edge Demirli x 2



Final Gençlik: Marlain Veal xxxx 31, Serhat Uğur xx 10, Salih Uğuraşan xx 11, Abdoulaye Gueye xxx 18, Hakan Şanlı x 9, Mehmet Zahid Özdemir x, Alparslan Uruk x, Mustafa Kırcalı x, Emirhan Merdin x, Doğancan Tokmak x 4, Ömer Faruk Ermat x 2



1. Periyot: 14-32 (Final Gençlik lehine)



Devre: 31-46 (Final Gençlik lehine)



3. Periyot: 53-64 (Final Gençlik lehine)



5 Faulle çıkan: Onur Sonsırma (Semt77 Yalovaspor) - YALOVA

Kaynak: İHA