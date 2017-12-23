Türkiye Basketbol 1. Ligi: Petkim Spor: 77 - Akhisar Belediye: 76
Türkiye Basketbol 1. Ligi 15. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Akhisar Belediye’yi son saniyelerde attığı basketle 77-76 yendi.
Türkiye Basketbol 1. Ligi 15. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Akhisar Belediye'yi son saniyelerde attığı basketle 77-76 yendi.
Salon: Enka Spor Salonu
Hakemler: Ozan Gönen xx, Fatih Güler xx, Tolga Edis xx
Petkim Spor: Adam Terrell Smıth xxx 15, Kaloyan Toshkov Ivanov xxx 16, Yunus Akçay x 2, Doğukan Sönmez xx 6, Efekan Coşar xxx 17, Ahmet Ali Erdoğan xx 7, Murat Erensoy xx 5, Burak Selen xx 9
Başantrenör: Aziz Bekir
Akhisar Belediye : Kenaan Bajramomc xxx 20, Çağdaş Erdoğan xxx 12, Serhat Uğur xxx 10, Tavon Holmes xx 9 Emre Özpolat xx 5, Barbaros Bozkurt xx 6, Mert Eken x 3, Cenk Şekeroğlu xxx 11, Berkay Kansu x
Başantrenör: Serhat Yapıcı
1. Periyot: 22-19 (Petkim Spor lehine)
Devre: 37-34 (Petkim Spor lehine)
3. Periyot: 53-54 (Akhisar Belediye lehine) - İZMİR