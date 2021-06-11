Türkiye, Avrupa Şampiyonası tarihinde 11 Haziran'da çıktığı 2 maçı da kazanamadı
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Türkiye, Avrupa Şampiyonası tarihinde 11 Haziran'da çıktığı 2 maçı da kazanamadı

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EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'yla karşılaşacak A Milli Takım kötü bir seriye de son vermek istiyor. Milliler turnuva tarihinde 11 Haziran'da oynadığı 2 maçı da kaybetti. EURO 1996 ve 2000'de oynadığı maçlarda sahadan mağlup ayrılan Ay-Yıldızlılar bu sefer şeytanın bacağını kırmak için sahaya çıkacak.

EURO 2020, Türkiye ile İtalya maçıyla başlayacak. Milli Takım'da ilginç bir istatik ise dikkat çekiyor. Ay-Yıldızlılar turnuva tarihinde 11 Haziran'da oynadığı 2 maçı da kazanamadı.

ALPAY'LA HATIRLANAN MAÇ

Tarihinde ilk kez EURO 1996 ile bu turnuvada sahne alan ay yıldızlılar, 11 Haziran 1996 tarihindeki ilk maçında Hırvatistan ile karşılaştı. Alpay'ın gole giden Vlaovic'i düşürmemesiyle hatırlanan maçta Türkiye, rakibine 1-0 mağlup oldu.

İTALYA'YA KAYBETMİŞTİK

Kırmızı beyazlılar, turnuvadaki ikinci deneyimini ise Belçika ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği EURO 2000'de yaşadı. Gruptaki ilk maçını yine bir 11 Haziran'da İtalya ile karşılaştı. Okan'ın milliler adına Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk golünü attığı maçta güçlü rakibine Conte ve penaltıdan Inzaghi'nin attığı goller ile 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası tarihinde 11 Haziran'da çıktığı 2 maçı da kazanamadı
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