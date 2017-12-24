Türkiye Artistik Buz Pateni Şampiyonası Sona Erdi
Türkiye Artistik Buz Pateni Şampiyonası, Ankara'da tamamlandı.
Türkiye Artistik Buz Pateni Şampiyonası, Ankara'da tamamlandı.
BELPA Buz Pateni Sarayı'nda iki gün süren organizasyona minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 11 kulüpten 70 sporcu katıldı.
Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Ahmet Hamdi Gürbüz'ün de takip ettiği yarışmalarda, kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:
Minik kızlar:
1- Yağmur Derin Kevinç (Altın Patenciler Spor Kulübü)
2- Meriç Şahinolanlar (Olimpik 2023 Spor Kulübü)
3- Irmak Yücel (Unika Spor Kulübü)
Minik erkekler:
1- Efe Çetiz (İzmir Büyükşehir Belediyespor)
2- Efe Ergin Dinçer (Altın Patenciler Spor Kulübü)
3- Eren Hayri Hızır (Bahçelievler Belediyespor)
Yıldız kızlar:
1- Elifsu Erol (İzmir Büyükşehir Belediyespor)
2- Ceren Karas (Olimpik 2023 Spor Kulübü)
3- Fatma Yade Karlıklı (Vizyon Buz Sporları)
Yıldız erkekler:
1- Alp Töre Ovalıoğlu (Vizyon Buz Sporları)
2- Ağahan Berk Dörtkol (Vizyon Buz Sporları)
3- İrfan Akın Özseven (Bakırköy Gençlik ve Spor Kulübü)
Genç kızlar:
1- Güzide Irmak Bayır (Ankara bölgesi ferdi)
2- İlayda Bayar (Olimpik 2023 Spor Kulübü)
3- Ekin Saygı (Vizyon Buz Sporları)
Genç erkekler:
1- Başar Oktar (Bahçelievler Belediyespor)
2- Alp Eren Özkan (Olimpik 2023 Spor Kulübü)
3- Ömer Efe Sayıcı (Bahçelievler Belediyespor)
Büyük kadınlar:
1- Sıla Saygı (Vizyon Buz Sporları)
2- Sinan Kuyucu (Unika Spor Kulübü)
3- Zeynep Yiğit (İzmir Büyükşehir Belediyespor)
Büyük erkekler:
1- Burak Demirboğa (Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü)
2- Engin Ali Artan (Unika Spor Kulübü)
3- Mehmet Çakır (Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü)