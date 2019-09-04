Türkiye-Andorra maçını Donald Robertson yönetecek

A Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Andorra'yı konuk edeceği mücadeleyi İskoç hakem Donald Robertson yönetecek.

04.09.2019 13:42
Türkiye-Andorra maçını Donald Robertson yönetecek

A Milli Futbol Takımımızın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra ile karşılaşacağı müsabakayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Donald Robertson yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra yapacağı müsabakanın hakemleri açıklandı. Beşiktaş Park'ta oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak maçı, İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Donald Robertson yönetecek. Sean Carr ve Douglas Potter'ın yardımcı hakem olacağı karşılamanın dördüncü hakemi ise Kevin Clancy olacak" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye-Andorra maçını Donald Robertson yönetecek
Kaynak: İHA
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YORUMLAR (3)

  • MURAD:
    daha yabancı sınırı diyen şenol güneş hocamız yurt dışında oynayan yerli oyuncularımızla kadro kursan yeticek daha neyin sınırındasın bıktık artık tarık alper şener ekici serdar gibi 1 2 milyon etmeyecek oyunculara 8 9 milyon para verilmesin den sınır kalkınca ortaya çıktı cengiz cenk dorukhan yusuf abdulkadir ozan merih gibi oyuncular ve daha ismini hatırlamadığım sürüyle kaliteli oyuncu satıldı yabancı liglere adam hala yabancı sınırı diyor iyi oynayan alır formayı çatır çatır maçını yapar . . .
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  • FACCİDELUNA:
    kardeş bu yabancı sınırının getirilmesinin tek nedeni gs nin olası bir şampiyonluk da makası iyice açmasını engellemek. yerli iyi oyuncu var da ondan mı oynatmıyor sanki takımlar bizim oyuncu eline iki kuruş para geçti mi salıyor futbolu nusret den gece klüplerin den çıkmıyor ayakkabı değiştirir gibi son model araba almak kişilik önemli yaptığı işe saygısı olan yerli oyuncu her yerde gösterir kendini
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