Turnuva boyunca sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 12 Dev Adam, büyük bir başarıya daha imza atarak finale adını yazdırdı. Türk Milli Takımı, etkileyici oyunuyla tüm engelleri aşarak Avrupa'nın en iyi iki takımı arasına girmeyi başardı. Peki, Türkiye Almanya basketbol maçı, nerede, hangi ülkede, hangi statta oynanacak?

TÜRKİYE - ALMANYA FİNAL MAÇI NE ZAMAN

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın en kritik karşılaşması olan final mücadelesi, 14 Eylül Pazar günü oynanacak. Şampiyonluk için parkeye çıkacak olan Türkiye, son dünya şampiyonu Almanya ile kozlarını paylaşacak. Dev maçın başlama saati ise 21.00 olarak açıklandı.

12 DEV ADAM TARİHE İMZA ATTI

Milli basketbol takımımız, yarı finalde karşı karşıya geldiği Yunanistan'ı mağlup ederek adını finale yazdırdı. Baştan sona üstün bir performans sergileyen 12 Dev Adam, mücadeleci ruhu ve kararlılığıyla rakibini turnuvadan eledi. Bu tarihi zafer, ülke genelinde büyük bir coşku ve gurur yarattı.

ALMANYA FİNAL HEYECANINA HAZIR

EuroBasket 2025 yarı finalinde Almanya, Finlandiya'yı 98-86'lık skorla geçerek finale adını yazdırdı. Turnuvanın favori ekiplerinden biri olarak gösterilen Almanya, etkili hücum gücü ve sağlam savunmasıyla dikkat çekti. Bu galibiyetle birlikte Almanya, final sahnesinde Türkiye'nin rakibi olmayı başardı.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK

Basketbol severlerin heyecanla beklediği Türkiye - Almanya finali, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz şekilde yayınlanacak. Tüm Türkiye, 12 Dev Adam'ın şampiyonluk için vereceği mücadeleyi ekran başında takip edebilecek.

TÜRKİYE - ALMANYA FİNAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Final Aşaması, Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirilecek ve Avrupa şampiyonları Arena Riga'da taçlandırılacak.