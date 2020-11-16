Milli Takımda 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı

Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde 18 Kasım Çarşamba günü grubun son maçında Macaristan'a konuk olacak. Kritik karşılaşma öncesinde Mehmet Zeki Çelik, Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı'nda Uluslar Ligi'nde deplasmanda oynanacak Macaristan maçı öncesinde Mehmet Zeki Çelik, Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü kadrodan çıkarıldı.

Milli Takımların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında 18 Kasım'da deplasmanda Macaristan'la karşılaşacak olan A Milli Takımımızın 23 kişilik maç kadrosunda, Zeki, Cengiz, Enes ve Çağlar yer almayacaklar" denildi.

Milliler, 18 Kasım Çarşamba günü oynayacakları Macaristan maçını kazanıp, Sırbistan'ın Rusya'yı yenmesi halinde grubu lider tamamlayacak ve B Ligi'nden A Ligi'ne yükselecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı