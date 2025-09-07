Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu puan durumu ne, Türkiye kaçıncı?

Dünya Kupası yolunda ilk adımlarını atan A Millî Takım'ın, E Grubu'ndaki performansına göre tablo şekillenecek. Millilerin aldığı sonuçlar, grubun güncel puan durumunu ve Türkiye'nin kaçıncı sırada yer aldığını belirleyecek.

TÜRKİYE ZORLU RAKİBİYLE KARŞILAŞIYOR

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun ikinci maçında Türkiye, yarın İspanya ile sahaya çıkacak. Son Avrupa şampiyonu olan rakibine karşı milliler, tarihindeki tek galibiyetini 71 yıl önce elde etmişti.

A Millî Takım, bugüne kadar İspanya ile 11 kez karşılaştı ve yalnızca bir kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu tek zafer, 1954 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 14 Mart 1954'te İstanbul'da oynanan maçta 1-0'lık skorla gelmişti.

Bu karşılaşmanın ardından milliler, İspanya'ya karşı çıktığı 8 maçta galibiyet alamadı; 5 kez mağlup oldu, 3 kez ise berabere kaldı. Ayrıca son 7 buluşmada ay-yıldızlı ekip rakibine yalnızca bir gol atabildi.

TÜRKİYE 2026 DÜNYA KUPASI E GRUBU PUAN DURUMU

Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki mevcut puan tablosundaki yeri, aldığı sonuçlara göre şekillenecek. Millilerin sergileyeceği performans, grubun sıralamasında kritik rol oynayacak.

İşte puan durumu: