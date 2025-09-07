Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu puan durumu ne, Türkiye kaçıncı?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadele resmen başladı. Futbolseverler, Türkiye'nin bu gruptaki puan durumu ve sıralamasını merakla takip ediyor.
Dünya Kupası yolunda ilk adımlarını atan A Millî Takım'ın, E Grubu'ndaki performansına göre tablo şekillenecek. Millilerin aldığı sonuçlar, grubun güncel puan durumunu ve Türkiye'nin kaçıncı sırada yer aldığını belirleyecek.
TÜRKİYE ZORLU RAKİBİYLE KARŞILAŞIYOR
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun ikinci maçında Türkiye, yarın İspanya ile sahaya çıkacak. Son Avrupa şampiyonu olan rakibine karşı milliler, tarihindeki tek galibiyetini 71 yıl önce elde etmişti.
A Millî Takım, bugüne kadar İspanya ile 11 kez karşılaştı ve yalnızca bir kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu tek zafer, 1954 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 14 Mart 1954'te İstanbul'da oynanan maçta 1-0'lık skorla gelmişti.
Bu karşılaşmanın ardından milliler, İspanya'ya karşı çıktığı 8 maçta galibiyet alamadı; 5 kez mağlup oldu, 3 kez ise berabere kaldı. Ayrıca son 7 buluşmada ay-yıldızlı ekip rakibine yalnızca bir gol atabildi.
TÜRKİYE 2026 DÜNYA KUPASI E GRUBU PUAN DURUMU
Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki mevcut puan tablosundaki yeri, aldığı sonuçlara göre şekillenecek. Millilerin sergileyeceği performans, grubun sıralamasında kritik rol oynayacak.
İşte puan durumu: