Haberler

Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu puan durumu ne, Türkiye kaçıncı?

Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu puan durumu ne, Türkiye kaçıncı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadele resmen başladı. Futbolseverler, Türkiye'nin bu gruptaki puan durumu ve sıralamasını merakla takip ediyor.

Dünya Kupası yolunda ilk adımlarını atan A Millî Takım'ın, E Grubu'ndaki performansına göre tablo şekillenecek. Millilerin aldığı sonuçlar, grubun güncel puan durumunu ve Türkiye'nin kaçıncı sırada yer aldığını belirleyecek.

TÜRKİYE ZORLU RAKİBİYLE KARŞILAŞIYOR

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun ikinci maçında Türkiye, yarın İspanya ile sahaya çıkacak. Son Avrupa şampiyonu olan rakibine karşı milliler, tarihindeki tek galibiyetini 71 yıl önce elde etmişti.

A Millî Takım, bugüne kadar İspanya ile 11 kez karşılaştı ve yalnızca bir kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu tek zafer, 1954 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 14 Mart 1954'te İstanbul'da oynanan maçta 1-0'lık skorla gelmişti.

Bu karşılaşmanın ardından milliler, İspanya'ya karşı çıktığı 8 maçta galibiyet alamadı; 5 kez mağlup oldu, 3 kez ise berabere kaldı. Ayrıca son 7 buluşmada ay-yıldızlı ekip rakibine yalnızca bir gol atabildi.

TÜRKİYE 2026 DÜNYA KUPASI E GRUBU PUAN DURUMU

Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki mevcut puan tablosundaki yeri, aldığı sonuçlara göre şekillenecek. Millilerin sergileyeceği performans, grubun sıralamasında kritik rol oynayacak.

İşte puan durumu:

Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu puan durumu ne, Türkiye kaçıncı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İstanbul'un 6 ilçesinde eylem yasağı! İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama geldi

CHP'de Gürsel Tekin krizi! İstanbul'un 6 ilçesinde eylem yasağı
Çevik kuvvet ekipleri CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı, arbede çıktı

CHP binasında polis barikatı! Arbede yaşandı, gerginlik had safhada
Görevinden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan tutuklandı

Görevden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan için karar
Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

O kentimiz beşik gibi! Bir deprem daha meydana geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Athletic Bilbao tarihine geçecek Türk transfer

Athletic Bilbao tarihine geçecek Türk transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.