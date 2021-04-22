Turkcell Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takımı Seçmeleri Edirne'de başladı

Türkiye Turkcell Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takımı Seçmeleri, 400 sporcunun katılımıyla Edirne'de başladı.

Türkiye Turkcell Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takımı Seçmeleri, 400 sporcunun katılımıyla Edirne'de başladı.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen seçmelerin ilk gününde kadınlar ve erkeklerde 50 metre kurbağalama, 100 metre kelebek, 200 metre sırtüstü ve 800 metre serbest yarışlarında seçme ve finaller yapıldı.

Türkiye Yüzme Federasyonu Organizasyon Sorumlusu Atila Oflu, AA muhabirine, seçmelerin 80 kulüpten 400 sporcunun katılımıyla yapıldığını söyledi.

İlk gün programının sorunsuz şekilde tamamlandığını belirten Oflu, "Amacımız geriye kalan, bununla birlikte 3 müsabaka olan milli takım olimpiyat akredite yarışlarını sorunsuz bir şekilde bitirmek. Şu ana kadar çok iyi geçti. Bundan sonrası için de çok ümitliyiz. Türk yüzmesi bir ivme yakaladı ve bu yakaladığı ivmeyle birlikte inanıyoruz ki olimpiyatlardan çok iyi derece ve madalyalarla geriye döneceğiz. Türk halkına hak ettiği sevinçleri yaşatıp bayrağımızı göndere çekmek en büyük arzumuz." diye konuştu.

25 Nisan Pazar günü sona erecek seçmelere yarın 400 metre serbest, 100 metre sırtüstü, 200 metre kelebek, 50 metre serbest ve 200 metre karışık yarışlarıyla devam edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı