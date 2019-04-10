Turkcell Teknoloji Zirvesi başladı
Yerli ve yapay zeka Yaani Asistan'ı tanıtan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Mühendis arkadaşlarımız gece gündüz çalıştı ve yerli, milli Yaani yapay zeka platformunu geliştirdi.
Yerli ve yapay zeka Yaani Asistan'ı tanıtan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Mühendis arkadaşlarımız gece gündüz çalıştı ve yerli, milli Yaani yapay zeka platformunu geliştirdi. 'Yaani yapay zeka', cebimizdeki asistan oluyor. Bütün geliştirmelerin tamamı Türk mühendisler tarafından yapıldı" dedi.
Kaynak: Dunya.com