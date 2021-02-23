Turkcell Paycell kripto para nasıl alınır? Paycell'de hangi coinler var? Bitcoin, Ethereum nasıl alınır? Paycell nedir?

Türkiye'de geniş kullanıcı kitlesine sahip olan Turkcell, geliştirmeye devam ettiği Paycell ugulamasına kripto para alım satım özelliği getirdi. Bu kapsamda vatandaşlar Turkcell Paycell kripto para nasıl alınır? Paycell'de hangi coinler var? Bitcoin, Ethereum nasıl alınır? sorularının yanıtlarını merak etti. Paycell Dijital Varlıklar alım satımı...

Türkiye'de artan kripto para alım satımı sektöründe Turkcell de yer alacak. Blockchain ve kripto para alanında en çok patent sahibi şirketlerden olan Turkcell, Paycell uygulaması ile kripto alım satımına yer verecek.

TURKCELL PAYCELL KRİPTO PARA NASIL ALINIR?

Son dönemde kripto paralar, hemen hemen her kesimden birçok kişinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Pek çok uygulamanın kullanıldığı kripto para alım satım sektöründe son olarak Turkcell'in başarılı uygulaması Paycell de dahil oldu. Böylece kripto para alım satım işlemlerinizi bir tıkla gerçekleştirmek mümkün oluyor.

PAYCELL'DE HANGİ COİNLER VAR?

Paycell uygulamasına girildiğinde kullanıcılar, "Dijital Varlık Al/Sat" menüsü ile karşılaşıyorlar. Şimdilik uygulamada Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Stellar Lumens (XLM), Litecoin (LTC) ve Bitcoin Cash (BCH) listeleniyor.

Turkcell ve dolayısıyla Paycell tarafından henüz resmi bir açıklama gelmediğini bu noktada belirtelim. Ancak şu anda Paycell uygulamasına girildiğinde kullanıcılar, "Dijital Varlık Al/Sat" menüsü ile karşılaşıyorlar. Şimdilik uygulamada Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Stellar Lumens (XLM), Litecoin (LTC) ve Bitcoin Cash (BCH) listeleniyor. Kullanıcılar, Paycell aracılığıyla bu kripto paralardan alım ve satım yapabiliyor.

TURKCELL PAYCELL DİJİTAL VARLIKLAR ALIM SATIM

Turkcell Paycell ile kripto para alım satımı yapmak mümkün hale geldi.Dijital Varlıklarım sekmesinden ulaşabilirsiniz.

PAYCELL NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Paycell'i kullanabilmek için Turkcell kullanıcısı olmak zorunda değilsiniz. Diğer operatör kullanıcıları da Paycell uygulamasını iOS ve Android cihazlarına indirebiliyor.

Paycell, tüm müşterilerine bir telefon numarasıyla anında farklı ödeme yöntemleri sunan Türkiye'nin en kapsayıcı ödeme platformudur.

Paycell'e, dilediğin bankanın kredi kartını kaydederek veya Paycell Kart alarak, anlaşmalı noktalarda kart bilgilerini işyerleri ile paylaşmadan tek tıkla güvenli alışveriş yapabilirsin.

Üstelik Turkcell müşterisiysen herhangi bir kart eklemeden anlaşmalı noktalarda Turkcell faturan ve/veya TL bakiyen ile de ödeme yapman mümkün. Ayrıca, Paycell ile cebindeki nakdi, Turkcell mağazalarından Paycell Dijital Para'ya çevirebilirsin. İster Turkcell mağazalarından, ister Turkcell Çağrı Merkezi'nden, istersen de Paycell Uygulaması'ndan faturalarını ödeyebilirsin.