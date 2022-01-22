Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: YABPA: 0 Galatasaray: 6

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 7. hafta maçında deplasmanda İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor'u (YABPA) 6-0 yenen Galatasaray, puanını 11'e çıkardı.

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor ile Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Millet Bahçesi 19 Mayıs Suni Çim Sahada karşılaştılar. Serkan Perçin, Zelife Sağer ve İrem Parsak hakem üçlüsünün yönettiği maça İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor; Zeynep Koyun, Gülçin Güloğlu, Esra Karaoğlu, Nehir Zeytünlü, Güleser Selvi, Ece Tilbe, Havanur Bakı, Gamze Ekici, Zeliha Giden, Ayşenur Mercan ve Arzu Şimşek ilk 11'i ile çıktı. Galatasaray ise maça Büşra Kenet, Serpil Özer, Daniels, Denda, Cemre Kara, Ongnomo, Didem Dülber, İsmigül Yalçıner, Buse Çolak, Elanur Laçin ve Samia Adam ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray, mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde kapatırken, ikinci yarıda da 4 gol bularak sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini 37, 44, 68 ve 90. dakikada Elanur Laçin, 55. dakikada Samia Adam ve 60. dakikada Ongnomo kaydetti. Mücadelede 4 gol atan Elanur Laçin, maçın yıldızı oldu.

Bu galibiyetin arından Galatasaray puanını 11'e çıkartırken, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor ise 1 puanda kaldı. Galatasaray bir sonraki hafta sahasında ALG Spor'u konuk edecek. İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor da deplasmanda Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak. - SAMSUN