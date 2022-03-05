Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Konak Belediyespor: 2 Trabzonspor: 0 - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Konak Belediyespor: 2 Trabzonspor: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Konak Belediyespor: 2 Trabzonspor: 0

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 13. hafta maçında Trabzonspor'u konuk eden Konak Belediyespor, rakibini 2-0 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 13. hafta maçında Trabzonspor'u konuk eden Konak Belediyespor, rakibini 2-0 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 13. hafta maçında İzmir ekibi Konak Belediyespor, Trabzonspor'u konuk etti. İzmir Atatürk Stadı 1 Nolu yan sahada oynanan mücadele, Konak Belediyespor'un ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 tamamlandı. Bu sonuçla Konak Belediyespor puanını 23'e çıkarırken, Trabzonspor ise 9 puanda kaldı. - İZMİR

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Konak Belediyespor: 2 Trabzonspor: 0

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Konak Belediyespor: 2 Trabzonspor: 0

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Konak Belediyespor: 2 Trabzonspor: 0

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Konak Belediyespor: 2 Trabzonspor: 0

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Konak Belediyespor: 2 Trabzonspor: 0

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Konak Belediyespor: 2 Trabzonspor: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Konak Belediyespor, Trabzonspor, Futbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title