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Hakkari Kadıngücü Takımı evinde berabere kaldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Hakkari Kadıngücü Takımı evinde berabere kaldı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubunda mücadelede eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, ALG Sporla evinde golsüz berabere kaldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubunda mücadelede eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, ALG Sporla evinde golsüz berabere kaldı.

Merzan Futbol Sahası'nda oynanan müsabakada taraflar maçın 90 dakikası boyunca çekişmeli bir oyun sergiledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği maçta, ev sahibi ekip 1 puan alarak puanını 19'a çıkarırken, Gaziantep temsilcisi ALG Spor ise puanını 20'ye yükseltti.

Karşılaşmayı VEDAŞ Destek Hizmetleri Müdürü Serhat Tekin, Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel ile çok sayıda spor sever izledi. - HAKKARİ

Hakkari Kadıngücü Takımı evinde berabere kaldı

Hakkari Kadıngücü Takımı evinde berabere kaldı

İhlas Haber Ajansı - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Futbol, Spor, Güncel, Haber

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